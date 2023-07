Putin nepojede do Afriky, na summitu jej zastoupí Lavrov, uvedla Pretoria

Pretoria/Mloskva - Rusko na srpnovém summitu rozvíjejících se ekonomik BRICS nebude zastupovat prezident Vladimir Putin, ale ministr zahraničí Sergej Lavrov, uvedla dnes ruská státní agentura TASS s odvoláním na kancelář jihoafrického prezidenta. Na Putina vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska během nynější války. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa žádal ICC, aby Putina během summitu nemusel zatknout, protože to by hrozilo válkou.

"Na základě vzájemné dohody se prezident Vladimir Putin summitu nezúčastní. Ruskou federaci bude zastupovat ministr zahraničí Sergej Lavrov," píše se v komuniké prezidentské kanceláře.

O den dříve oznámil Ramaphosa, že požádal ICC, aby ruského vůdce nemusel zatknout, pokud přicestuje na jih Afriky, kam byl pozván spolu se svými protějšky z Brazílie, Indie a Číny. "Rusko dalo jasně najevo, že zatčení jeho současného prezidenta by se rovnalo vyhlášení války," uvedl v úterním prohlášení.

Ramaphosa reagoval na soudní žalobu podanou hlavní opoziční stranou Demokratická aliance. Ta se vládu snaží přimět k tomu, aby Putina v případě, že vstoupí na jihoafrickou půdu, zatkla.

JAR patří mezi více než 120 států, které mají povinnost zadržet po vstupu na své území každého, na koho byl vydán zatykač ICC. Zatykač na Putina vydal ICC letos v březnu v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Slova o tom, že by se jakýkoliv pokus o Putinovo zatčení rovnal vyhlášení války Moskvě, pronesl v březnu ruský exprezident Dmitrij Medveděv. Ten kromě prezidentského úřadu zastával i funkci premiéra a nyní je místopředsedou ruské bezpečnostní rady.

Ramaphosa minulý měsíc vedl africkou delegaci, která navštívila Kyjev a Petrohrad a předložila ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a Putinovi mírový plán. O případném Putinově zatčení hovořil jihoafrický prezident rovněž jako o maření "mírového řešení" války na Ukrajině.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov dnes popřel, že by Rusko dalo jihoafrickému prezidentovi na vědomí, že zatčení prezidenta Putina kvůli zatykači ICC by se rovnalo vyhlášení války. "Ne, to nezaznělo. Nikdo nikomu nedával nic na srozuměnou. Všem v tomto světě je naprosto jasné, co znamená pokus zasáhnout proti hlavě ruského státu. Proto není nutné nikomu nic vysvětlovat," řekl Peskov.

Moskva tvrdí, že jurisdikci ICC neuznává, rozhodnutí soudu nemají žádný význam a zatykač nemá právní platnost.

JAR v roce 2015 čelila kritice za to, že navzdory mezinárodnímu zatykači umožnila tehdejšímu súdánskému prezidentovi Umaru Bašírovi opustit její území, aniž by jej zadržela. Bašír se tehdy do země vypravil na summit Africké unie. Vláda JAR tvrdila, že je chráněn diplomatickou imunitou.

Oficiálně zaujala Jihoafrická republika vůči ruské invazi na Ukrajinu neutrální stanovisko. Dříve ale země čelila kritice za svůj proruský postoj a podezření, že dodává Moskvě zbraně.