Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupované ukrajinské město Mariupol. Do strategického přístavu, který Rusko po tuhých bojích ovládlo loni v květnu, přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Putin podle agentury TASS zavítal také do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska, kde se setkal s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, který velí ruským silám na Ukrajině.

Tiskové oddělení Kremlu návštěvu do Mariupolu označilo za "pracovní cestu", během níž si ruský prezident prohlédl několik čtvrtí města a bavil se s místními obyvateli. Putin si v boji vážně poničeném Mariupolu, který před válkou měl téměř 450.000 obyvatel, prohlédl také budovu divadla, v níž po loňském náletu ruských sil zahynuly podle Kyjeva stovky lidí. Podle agentury TASS to byla jeho první návštěva Donbasu, o který se bojuje také od roku 2014.

V krymské metropoli Sevastopolu si Putin v sobotu prohlédl nově otevřenou školu umění a dětské volnočasové centrum. Skutečnost, že se ukázal právě na těchto místech, lze podle agentury AP vnímat jako snahu odpovědět na krok Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na něj v pátek vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.