Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes v televizním projevu navrhl zmírnit chystanou důchodovou reformu. Zvýšit věk pro odchod do penze pro ženy chce jen o pět let, místo vládou plánovaných osmi. Rusky nyní odcházejí do důchodu v 55 letech. Zvýšení důchodového věku mužů z 60 na 65 let by ale prezident neměnil, informovala agentura TASS.

Putin mimo jiné navrhl, aby matky s mnoha dětmi mohly jít do důchodu předčasně. Matky tří dětí by tak mohly odcházet do penze v 57 letech, matky čtyř dětí v 56 letech a matky pěti dětí v 50 letech.

Prezident chce také zachovat výhodné podmínky i pro některé rizikové profese, jako jsou například horníci nebo pracovníci chemického průmyslu. Navrhuje také zavést trestní odpovědnost pro zaměstnavatele, kteří by propustili zaměstnance v důchodovém věku.

Kontroverzní vládní návrh přijala ruská Státní duma (dolní komora parlamentu) v prvním čtení 19. července. Prodloužení aktivního pracovního věku přitom vyvolalo v Rusku protesty už na jaře záhy po oznámení, že se taková změna chystá. Poprvé po dlouhé době to zároveň snížilo i Putinovu popularitu.

Prezident se k návrhu poprvé vyjádřil na konci července po téměř tříměsíčním mlčení. Médiím tehdy řekl, že se mu zvýšení důchodového věku nelíbí, stejně jako většině ruských občanů.

Dnes Putin uvedl, že změny v důchodové politice jsou nutné, protože bez nich hrozí, že se ruský penzijní systém zhroutí, poroste inflace i chudoba v zemi. Nevyváženost stávajícího systému je přitom podle prezidenta přímým důsledkem demografických potíží způsobených druhou světovou válkou a ekonomického a sociálního chaosu v 90. letech.

Změny, které navrhuje Putin budou do chystaného opatření zaneseny co nejdříve, uvedl dnes ruský premiér Dmitrij Medveděv. Duma by měla návrh projednávat ve druhém čtení na podzim.

Ruský list Vedomosti s odvoláním na vládní zdroje napsal, že pokud prezident navrhne zmírnění důchodové reformy, diskuze o ní se tím uzavře.