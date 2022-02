Putin nařídil vysokou pohotovost ruským silám jaderného odstrašování

Putinův rozkaz pro jaderné síly je nepřijatelná eskalace, řekla diplomatka USA

Rozkaz prezidenta Vladimira Putina uvést do pohotovosti ruské jaderné síly je nepřijatelnou eskalací stávající války na Ukrajině. Americké stanici CBS to řekla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Putinův krok dobře zapadá do známé metody Moskvy, která uměle vytváří hrozby, aby ospravedlnila svou agresi.

"Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalaci této války způsobem, který je zcela nepřijatelný a my musíme dál co nejrazantněji mařit jeho kroky," citovala velvyslankyni agentura Reuters.

"Viděli jsme, že tohle dělá (Putin) opakovaně. Rusku nikdy nic nehrozilo ze strany NATO ani ze strany Ukrajiny. Tohle je vzorec Putinova chování a my se mu dokážeme postavit. Máme schopnost se bránit," řekla Psakiová stanici ABC.

Bezpečnostní analytik Gordon Corera v textu pro stanici BBC napsal, že tento krok znamená ze strany Putina důrazné varování a zatím ho nelze interpretovat tak, že by ruský prezident měl skutečně v úmyslu jaderné zbraně použít. "Cílem pravděpodobně je snaha odradit NATO od podpory Ukrajiny tak, že (Putin) vytvoří strach z toho, kam až je ochoten zajít. Chce také vytvořit zmatek ohledně toho, jaká pomoc Ukrajině už pro něj bude příliš," napsal.