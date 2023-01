Putin nařídil pozastavit palbu, Kyjev to odmítá jako pokrytectví

Moskva/Kyjev/Berlín - Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ruské armádě zastavit palbu na frontové linii na Ukrajině od pátečního poledne do sobotní půlnoci, tedy po dobu pravoslavných Vánoc. Informovala o tom dnes agentura TASS. Ukrajinská reakce je odmítavá. Rusko musí opustit okupovaná území, jedině tak bude mít "dočasné příměří", uvedl na twitteru poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Pokrytectví si nechte pro sebe, vzkázal ukrajinský činitel Moskvě.

K dočasnému příměří vyzval v předvečer Vánoc moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele ruské pravoslavné církve, aby se věřící mohli zúčastnit svátečních bohoslužeb. Pravoslavná církev slaví Vánoce 7. ledna podle juliánského kalendáře a bohoslužby se obvykle konají v noci ze 6. na 7. ledna.

Šéf Kremlu podle prohlášení své kanceláře reagoval na výzvu patriarchy Kirilla a nařídil ministrovi obrany, aby zavedl režim příměří podél celé linie dotyku na Ukrajině od 12:00 (10:00 SEČ) v pátek 6. ledna do 24:00 (22:00 SEČ) v sobotu 7. ledna. "Vzhledem k tomu, že v oblastech bojů žije velký počet pravoslavných občanů, vyzýváme ukrajinskou stranu, aby vyhlásila příměří a umožnila jim účast na bohoslužbách na Štědrý den a také v Den narození Krista," uvedl podle webových stránek Kremlu Putin.

Agentura TASS později informovala, že ministr obrany Sergej Šojgu splnil prezidentův pokyn a nařídil ruské armádě zastavit na Ukrajině palbu na 36 hodin v daném termínu.

"Za prvé: Ukrajina neútočí na cizí území a nezabíjí civilisty. Tak jak to činí Ruská federace. Ukrajina ničí na svém území pouze příslušníky okupační armády," napsal ve zjevné reakci na twitteru Podoljak. "Za druhé: Ruská federace musí opustit okupovaná území - jedině tak bude mít 'dočasné příměří'. Pokrytectví si nechte pro sebe," dodal poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře.

Podoljak později podle ruskojazyčného webu stanice BBC komentoval Putinovo vánoční příměří a výzvu Ukrajincům, aby ho rovněž dodrželi, podrobněji. Označil ho za "propagandistické gesto a lest". Moskva se podle něj snaží alespoň na čas omezit intenzitu bojů a úderů na svá logistická centra, aby mohla budovat opevnění na okupovaných územích a přeskupit jednotky. Kreml se podle něj zároveň pokouší ukázat Evropanům, že chce mír, a přimět je k tlaku na Ukrajinu.

"Banální lest. Není v tom sebemenší touha válku zastavit. Navíc připomenu, že pouze Rusko útočí raketami a drony na civilní cíle, včetně míst náboženských obřadů, a to právě o vánočních svátcích. Proto ještě jednou: není třeba reagovat na záměrně manipulativní iniciativy vedení Ruské federace," uvedl Podoljak. Jeho vyjádření nicméně nemusí být konečné oficiální slovo z Kyjeva, podotkla agentura AP.

Podoljak předtím odmítl výzvu moskevského patriarchy jako cynickou past. Kirill aktivně podporuje prezidenta Putina a jeho válku proti Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země loni 24. února. Ruská pravoslavná církev, žehnající militarizaci Ruska a vraždění a genocidě Ukrajinců, není žádná autorita, ale propagandista války, a tak její návrh není ničím jiným než součást propagandy a cynická past, reagoval na patriarchův návrh Podoljak.

Podle české ministryně obrany Jany Černochové je výlučné právo Ukrajinců se rozhodnout, zda má příměří platit nebo ne. Novinářům na tiskové konferenci dnes řekla, že osobně by byla ráda, kdyby se obě strany dohodly, aby alespoň o vánočních svátcích platil klid zbraní. Ministryně připomněla, že při prosincové oslavě Vánoc, ke které se připojuje i podstatná část Ukrajinců, žádné příměří neplatilo. Řada lidí na Ukrajině slaví Vánoce na konci prosince stejně jako křesťané na Západě, kteří se řídí gregoriánským kalendářem.

Americký prezident Joe Biden podle Reuters novinářům řekl, že Putin se vyhlášením dočasného příměří snaží popadnout dech.

Kyjev už dříve odmítl výzvy k příměří jako pokus Moskvy zajistit jejím invazním jednotkám čelícím řadě neúspěchů na bojišti určitý oddech, poznamenala agentura Reuters. Dnes je to poprvé, co Putin nařídil svým jednotkám dodržovat příměří napříč Ukrajinou, píše agentura AP, podle níž Moskva dříve umožnila pouze omezený a lokální klid zbraní například kvůli evakuaci civilistů.

Putin podle německé ministryně zahraničí Baerbockové o mír očividně nestojí

Ruský prezident Vladimir Putin o mír zřejmě nestojí, když chce po krátkém přerušení bojů během pravoslavných Vánoc ve válce na Ukrajině pokračovat. Dnes to na twitteru uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, podle které Putinova nabídka dočasného příměří bezpečí nezajistí.

"Pokud by Putin chtěl mír, stáhl by vojáky domů, a tak by bylo po válce. Očividně chce ale po krátkém přerušení ve válce pokračovat," uvedla Baerbocková. "Takzvané zastavení palby lidem, kteří pod ruskou okupací žijí v každodenním strachu, nepřinese svobodu ani bezpečnost. Proto budeme Ukrajince dále podporovat, aby mohli opět žít v míru a sebeurčení," dodala.