Putin nabídl Evropě více plynu přes Nord Stream, sabotáž prý prospěla USA

Moskva - Rusko je ochotno dodat do Evropy během podzimu a zimy dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream, anebo přes Turecko, uvedl dnes ruský prezident Vladimir Putin. Podle ruské agentury TASS dodal, že míč je nyní na straně Evropské unie. Podle Putina lze opravit nedávno poškozená potrubí plynovodů Nord Stream, přivádějící ruský plyn do Německa po dnu Baltu, ale smysl to bude mít jedině v případě, že budou poté využívána. Ze sabotáže na plynovodech mají podle Putina prospěch hlavně Spojené státy, Polsko a Ukrajina.

"Příjemce výhod, beneficiant - každopádně je to jasné a nemusíme jít do podrobností. Vždyť stoupá geopolitický význam ostatních plynovodů, které vedou přes území Polska a Ukrajiny," řekl Putin podle agentury Interfax. "A samozřejmě také Spojené státy, které nyní mohou dodávat energetické suroviny za vysoké ceny," dodal Putin při vystoupení na energetickém fóru v Moskvě.

Poškozeni Nord Streamů ruský prezident opět označil za akt mezinárodního terorismu a nejnebezpečnější precedent. Strůjci útoků podle něj "ničí infrastrukturu konkurentů, připravují spotřebitele o laciné zdroje energii a nutí je kupovat vše za daleko vyšší ceny".

"Je zřejmé, kdo se snaží definitivně rozervat vztahy mezi Ruskem a EU, zničit politickou subjektivitu Evropy," prohlásil. Zdůraznil, že to vše mohl spáchat ten, kdo "je technicky schopen uskutečnit takové výbuchy a již takové diverze podnikl, byl chycen při činu, ale zůstal nepotrestán".

"Je úplně jasné, kdo za tím stojí," řekl Putin, který již dříve obvinil z poškození plynovodů Spojené státy a jejich spojence.

Ruská agentura Interfax dnes napsala, že podle ruské plynárenské společnosti Gazprom byl v roce 2015 při vizuální kontrole plynovodu Nord Stream 1 odhalen alianční podvodní robot. Toto výbušné zařízení, které prý NATO ztratilo při cvičení, tehdy údajně zneškodnili Švédové.

Švédské a dánské úřady vyšetřují čtyři zářijové úniky plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2 ve švédské a dánské výlučné ekonomické zóně v Baltském moři. Vlastní vyšetřování oznámila i německá generální prokuratura.

Švédská tajná policie minulý týden uvedla, že vyšetřování posílilo podezření ze sabotáže. "Plynovody Nord Stream 1 a 2 ve švédské ekonomické zóně poškodily exploze," napsala tajná policie. Na místě zabavila materiál, který nyní analyzuje. Švédská premiérka Magdalena Andersonnová v pondělí prohlásila, že Stockholm nebude sdílet výsledky vyšetřování výbuchů s Ruskem.