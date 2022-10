Putin nabídl Evropě více plynu přes Nord Stream, Berlín to odmítl

Moskva - Rusko je ochotno dodat do Evropy během podzimu a zimy dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream, anebo přes Turecko, uvedl dnes ruský prezident Vladimir Putin. Podle ruské agentury TASS dodal, že míč je nyní na straně Evropské unie. Agentura AP upozornila, že se návrh týká plynovodu Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře do Německa. Berlín nabídku šéfa Kremlu odmítl. Rusko podle něj zastavilo dodávky skrze Nord Stream 1 ve své politické hře. Německo také zpochybnilo, že by dodávky skrze Nord Stream 2 byly spolehlivější.

Podle Putina lze opravit nedávno poškozená potrubí plynovodů Nord Stream, přivádějící ruský plyn do Německa po dnu Baltu, ale smysl to bude mít jedině v případě, že budou poté využívána. Ze sabotáže na plynovodech mají podle Putina prospěch hlavně Spojené státy, Polsko a Ukrajina. USA dřívější podobná Putinova nařčení odmítly.

"Příjemce výhod... každopádně je to jasné a nemusíme jít do podrobností. Vždyť stoupá geopolitický význam ostatních plynovodů, které vedou přes území Polska a Ukrajiny," řekl Putin podle agentury Interfax. "A samozřejmě také Spojené státy, které nyní mohou dodávat energetické suroviny za vysoké ceny," dodal Putin při vystoupení na energetickém fóru v Moskvě.

Poškozeni plynovodů Nord Stream ruský prezident opět označil za akt mezinárodního terorismu a nejnebezpečnější precedent. Strůjci útoků podle něj "ničí infrastrukturu konkurentů, připravují spotřebitele o laciné zdroje energie a nutí je kupovat vše za daleko vyšší ceny". "Je zřejmé, kdo se snaží definitivně rozervat vztahy mezi Ruskem a EU, zničit politickou subjektivitu Evropy," prohlásil. Zdůraznil, že to vše mohl spáchat ten, kdo "je technicky schopen uskutečnit takové výbuchy a již takové diverze podnikl, byl chycen při činu, ale zůstal nepotrestán". "Je úplně jasné, kdo za tím stojí," řekl Putin, který již dříve obvinil z poškození plynovodů Spojené státy a jejich spojence.

Švédské a dánské úřady vyšetřují čtyři zářijové úniky plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2, které nastaly ve švédské a dánské výlučné ekonomické zóně v Baltském moři. Vlastní vyšetřování oznámila i německá generální prokuratura. Švédská tajná policie nedávno uvedla, že vyšetřování posílilo podezření ze sabotáže. Na místě zabavila materiál, který nyní analyzuje. Švédská premiérka Magdalena Anderssonová v pondělí prohlásila, že Stockholm nebude sdílet výsledky vyšetřování výbuchů s Ruskem.

Exploze podle AP vyřadily z provozu obě větve plynovodu Nord Stream 1 a jednu ze dvou větví plynovodu Nord Stream 2, který nikdy nebyl zprovozněn. Jeho spuštění zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce před tím, než Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu. V případě plynovodu Nord Stream 1 letos Rusko nejprve snížilo dodávky plynu a poté je zastavilo, argumentovalo technickými problémy. Německo krok Moskvy označilo za politické rozhodnutí, podle evropských představitelů jde o pokus Kremlu rozdělit kontinent kvůli jeho podpoře napadené Ukrajiny.

Několik evropských vlád uvedlo, že za poškození plynovodů Nord Stream patrně může sabotáž, nejmenovaly však konkrétního viníka.

Mluvčí německé vlády Christiane Hoffmannová dnes uvedla, že Putin se podobným způsobem už vyjádřil dříve. "Nezávisle na možné sabotáži obou plynovodů vidíme, že Rusko už není spolehlivým dodavatelem energie. A že ani před poškozením Nord Streamu 1 v něm žádný plyn neproudil," sdělila Hoffmannová novinářům podle AP. "Takže nemáme důvod věřit, že by se to změnilo," dodala, přičemž vyloučila možné využití Nord Streamu 2. "Dobrý pokus," okomentovala Putinova vyjádření.

Putin rovněž prohlásil, že Rusko nebude dodávat energetické suroviny zemím, které na ně zavedou cenový strop. "Rusko nepůjde proti zdravému rozumu a nebude ze svého platit cizí blahobyt," řekl. "Chtěl bych upozornit ty, kdo se místo obchodního partnerství a tržních mechanismů snaží používat podvody a tupé vydírání, že neuděláme nic ke své vlastní škodě," dodal.