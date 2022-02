Putin může ukrajinskou krizi protahovat měsíce, myslí si britská ministryně

Londýn - Ruský prezident Vladimir Putin by mohl ukrajinskou krizi protahovat celé měsíce, aby zpochybnil jednotu Západu. V deníku The Daily Telegraph to dnes napsala britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Náměstek britského ministra obrany James Heappey prohlásil, že Západ vstupuje do nového období soupeření s Ruskem, které může trvat déle než jednu generaci.

"V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by se Rusové stahovali z pohraničních oblastí poblíž Ukrajiny. Ruské vojenské posilování nevykazuje žádné známky zpomalení," uvedla Trussová. "Nesmíme si dělat iluze. Rusko by to mohlo protahovat ještě déle, a bezostyšně tak strávit další týdny, ne-li měsíce, rozvracením Ukrajiny a zpochybňováním jednoty Západu," dodala ministryně.

Rusko se i podle Heappeyho nadále připravuje na možnou invazi, přestože zveřejnilo záběry, které mají dokazovat, že stahuje vojska ze západní části svého území. Náměstek uvedl, že Moskva nechala přes řeku Pripjať u bělorusko-ukrajinských hranic postavit mosty. Neustálá hrozba ruské invaze na Ukrajinu podle něj připomíná návrat do období studené války.

"Ať už (Putin Ukrajinu) napadne, nebo ne, myslím, že si musíme uvědomit, že vstupujeme do nového období ostrého soupeření s Ruskem, které může trvat jednu generaci nebo i déle," prohlásil Heappey.

Náměstek navzdory tomu oznámil, že Británie dokončila svá vojenská cvičení na Ukrajině a jediní zbývající britští vojáci v zemi mají chránit velvyslankyni. Británie Kyjevu dodala obranné zbraně a výcvikový personál.

"Na samotné Ukrajině zůstává malá jednotka, která chrání velvyslankyni a její tým," řekl Heappey stanici BBC. "Kromě toho byla veškerá naše výcviková činnost po boku Ukrajinců ukončena a my jsme se po celou dobu jasně vyjadřovali, že Spojené království se nebude podílet na žádném konfliktu na Ukrajině," dodal.

Britský ministr obrany Ben Wallace dnes uvedl, že Ukrajina je i nadále na cestě k členství v NATO. Londýn dal podle něj Kremlu jasně najevo, že alianční politika přijímání nových členů se nezmění.

"Zůstáváme organizací otevřených dveří," řekl Wallace novinářům v sídle Severoatlantické aliance. "Dal jsem Kremlu jasně najevo, že státy si vybírají Severoatlantickou alianci. NATO si země nevybírá." Wallace také uvedl, že NATO správně reagovalo na 150.000 ruských vojáků, kteří se podle něj shromáždili na ruských hranicích poblíž Ukrajiny. "Je to skutečná výzva pro stabilitu Evropy," dodal ministr.