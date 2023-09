Putin jednal s velitelem wagnerovců o jednotkách pro Ukrajinu

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek večer jednal s někdejším členem vedení žoldnéřské Wagnerovy skupiny Andrejem Troševem o vytvoření dobrovolnických jednotek určených zejména pro boj na Ukrajině. Podle agentury TASS o tom informoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Trošev pracuje pro ministerstvo obrany. To podle agentury Reuters ukazuje, že se ruské vedení snaží dát najevo, že získalo kontrolu nad žoldnéřskou skupinou, která se v červnu neúspěšně pokusila provést ozbrojenou vzpouru.

Krátce po ní Putin wagnerovcům, kteří se osvědčili zejména v bojích na Ukrajině, nabídl možnost dále bojovat, nicméně podle listu Kommersant naznačil, že by si přál, aby se do vedení skupiny místo jejího dosavadního šéfa Jevgenije Prigožina postavil Trošev. Prigožin zemřel v srpnu při letecké nehodě na trase mezi Moskvou a Petrohradem.

Podle Kremlu se čtvrteční schůzky Putina s Troševem, známým také pod přezdívkou "Sivý", účastnil ještě náměstek ministerstva obrany Junus-Bek Jevkurov. Putin se na Troševa obrátil s tím, že už dříve mluvili o tom, že se bude zabývat "formováním dobrovolnických jednotek, které mohou plnit různé bojové úkoly, především samozřejmě v zóně speciální vojenské operace". Speciální vojenskou operací Moskva nazývá ruskou invazi na Ukrajinu. Putin připomněl, že Trošev sám v takové jednotce více než rok bojoval. "Víte,... jak se to dělá, víte, které problémy je třeba řešit předem, aby práce na bojišti šla co nejlépe a co nejúspěšněji".

Trošev je veterán válek v Afghánistánu a Čečensku, za operace v Sýrii dostal v roce 2016 nejvyšší ruské vyznamenání, Hrdina Ruské federace. V rámci Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny působil jako náčelník jejího štábu.