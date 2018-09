Moskva/Londýn/New York - Za březnový útok nervovým jedem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Anglii je přímo či nepřímo zodpovědný ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovoru s BBC to dnes řekl náměstek britského ministra vnitra Ben Wallace. Moskva jakýkoli podíl na incidentu od počátku odmítá. O případu dnes Britové informovali ostatní členy Rady bezpečnosti OSN a americká velvyslankyně Nikki Haleyová prohlásila, že ruskému popírání nikdo nevěří.

Premiérka Theresa Mayová ve středu oznámila, že za otravou Skripala a jeho dcery Julije stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU a že útok schválili nejvyšší ruští představitelé. Wallace v interview dodal, že vláda má pro své tvrzení o podílu GRU k dispozici množství informací a důkazů od tajných služeb, které ale nemůže zveřejnit.

Na otázku, zda šéf Kremlu nese za útok odpovědnost, odpověděl, že "v konečném důsledku ano, protože je prezidentem Ruské federace a je to jeho vláda, která kontroluje finance a řídí vojenskou tajnou službu". Cílem vlády v Londýně je podle náměstka nyní sdělit Rusku, že svým chováním porušilo mezinárodní právo a normy.

Na mimořádném zasedání RB OSN označil ruský velvyslanec Vasilij Něbenzja výroky Londýna za lži. "Londýn tento příběh potřebuje z jednoho důvodu: aby vyvolal nechutnou protiruskou hysterii," řekl.

"Ruská vláda místo toho, aby přijala zodpovědnost za své činy, nabídla pouze popírání a protiobvinění. Cokoli, aby odvedla pozornost od své viny," řekla americká velvyslankyně při OSN Haleyová. Podle ní vyjádření Moskvy kopírují "známý scénář od Krymu, (pádu letu) MH17, přes Donbas až po zabití (bývalého agenta Alexandra) Litviněnka". "Na to ale nikdo neskočí," dodala.

Britská prokuratura ve středu oznámila, že má dostatek důkazů k tomu, aby oba podezřelé obvinila ze spiknutí s cílem zavraždit Skripala. Muži jsou také obviněni z pokusu o vraždu tohoto bývalého dvojího agenta i jeho dcery. Na dvojici byl vydán evropský zatykač. Prokuratura však o jejich vydání Rusko žádat nebude, taková snaha by prý byla marná. Šance na zatčení podezřelých v blízké budoucnosti jsou podle policie velmi malé.

Skripalovi byli otráveni 4. března nervovým jedem typu novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba z útoku zotavili.

Podle šéfa londýnské protiteroristické policie Neila Basua dorazila dvojice údajných pachatelů známých jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov kvůli útoku z Moskvy do Londýna 2. března.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v noci na dnešek v ruské televizi zpochybnila fotografie podezřelých zveřejněné britskými úřady. Podle ní jsou na snímcích pořízených ze záběrů bezpečnostních kamer z příletu dvojice na letiště Gatwick 2. března nesrovnalosti, protože je ukazují sice každého zvlášť, ale na stejném místě a ve stejném čase. Podle Zacharovové byly datum a čas přidány na fotografie nejspíš dodatečně.

Britská policie ale podle listu Daily Mail uvedla, že snímky byly pořízeny ve stejnou dobu, ale na různých místech - v jiných úzkých chodbách, protože pasažéři chodí různými, ale podobně vypadajícími koridory.

USA a další země důvěřují britským závěrům o útoku v Salisbury

Plnou důvěru v britské závěry o roli ruské vojenské rozvědky při útoku nervovým jedem novičok dnes ve společném prohlášení vyjádřili nejvyšší představitelé Británie, Spojených států, Francie, Německa a Kanady. Uvedli, že operace byla "téměř jistě" schválena vysokými zástupci ruské vlády, informoval web televize Sky News.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu řekla, že za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii stojí dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Britská prokuratura získala na muže označované jako Alexander Petrov a Ruslan Boširov evropský zatykač a uvedla, že má dostatek důkazů na obžalobu ze spiknutí s cílem zavraždit Skripala.

"Včerejší (středeční) oznámení dále posiluje náš záměr pokračovat v narušování nepřátelských aktivit zahraničních tajných služeb na našich územích, prosazovat zákaz chemických zbraní, chránit naše občany a bránit se před všemi formami škodlivých aktivit států namířených proti nám a našim společnostem," citovala Sky News z prohlášení Theresy Mayové, Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona, Angely Merkelové a Justina Trudeaua.

Státníci vyjádřili "plnou důvěru v britské závěry, podle nichž oba podezřelí jsou členy ruské vojenské rozvědky". Západní představitelé zároveň vyzvali Rusko, aby poskytlo kompletní informace o svém programu nervově paralytické látky novičok, kterou původně vyvinul Sovětský svaz.

Kreml dnes obvinění Londýna ohledně incidentu v jihoanglickém Salisbury označil za nepřijatelná. "Opakujeme, že ani vysoké vedení země, ani nikdo z nižšího vedení nebo nějaký oficiální činitel neměli nebo nemají cokoli do činění s událostmi v Salisbury," řekl mluvčí Dmitrij Peskov.

Pasy podezřelých z otravy Skripala se liší jen jednou číslicí

Cestovní pasy mužů podezřelých z otravy bývalého ruského agenta a jeho dcery v Británii, na které si Alexandr Petrov a Ruslan Boširov koupili letenky do Londýna, se od sebe liší pouze poslední číslicíi. Majitelé těchto pasů v minulosti často létali do Evropy. Napsal to dnes ruský server Fontanka s odvoláním na nejmenované zdroje.

Sergej Skripal a jeho dcera Julije byli otráveni 4. března nervovým jedem novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba zotavili.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu uvedla, že za otravou Skripalových stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU hledaní podle britských úřadů jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Novičok podle britské protiteroristické policie dopravili do Británie v balení napodobujícím parfém. Na oba muže byl vydán evropský zatykač. Moskva, která od začátku vylučuje možnost ruské účasti na otravě, odmítla i nejnovější obvinění a uvedla, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých jí "nic neříkají".

Server Fontanka napsal, že Petrov a Boširov se 2. března vydali letem SU2588 z moskevského letiště Šeremeťjevo na londýnské letiště Gatwick. Letenky koupili po předložení cestovních pasů ze série 65, jejich číslo se liší pouze v případě poslední cifry - ...1297 a ...1294.

Oba muži si také předem koupili letenky na cestu z londýnského letiště Heathrow zpět na Šeremeťjevo; jednu na večerní let 4. března a další na noční let 5. března. Jak již dříve sdělily britské úřady, podezřelí opustili Británii 4. března.

Majitelé zmíněných cestovních pasů často létali do Evropy: mezi zářím 2016 a březnem 2018 navštívili Amsterodam, Ženevu, Milán a Paříž. Alexandr Petrov také před otravou Skripalových byl nejméně jednou v Londýně, a to od 28. února do 5. března 2017.

Podle Fontanky o obou podezřelých ve veřejných zdrojích prakticky žádné informace nejsou. V pasu na jméno Petrova se uvádí, že se narodil 31. července 1979. Člověk se stejným jménem byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů.

Boširov se údajně narodil 12. dubna 1978 v metropoli Tádžikistánu Dušanbe a jako bydliště měl zapsán byt v 25patrovém domě v ulici Bolšaja Naběrežnaja v Moskvě. Obyvatelé domu ale tvrdí, že v daném bytě žije starší žena a že muže podobného Boširovovi tam nikdy neviděli. Nevyloučili ovšem, že může jít o syna této paní, který měl na této adrese registrované bydliště, ale nikdy tam nežil.

Novináři Fontanky také zjistili, že v roce 2015 měl Boširov během tří dnů dostat dvě dopravní pokuty. Nicméně doklady o správním řízení v souvislosti se spácháním odpovídajících přestupků vykazují určité nejasnosti anebo vůbec chybějí.

Pod jménem Ruslana Boširova je podle serveru na facebooku od roku 2014 vytvořený účet, který je ale prázdný. Je na něm uveden pouze jediný přítel, kterým je dívka z Ukrajiny. Britský list Daily Mail zjistil, že se jedná o Juliji Čopivskou. Nyní přibližně třicetiletá žena podle deníku řekla, že se s mužem, který se představil jen jako Ruslan, potkala přibližně před pěti lety v Praze. Mluvili spolu asi 30 minut a on se zeptal, jak ji může kontaktovat na facebooku, kde si pak založil účet a zařadil ji mezi přátele. Od té doby ho neviděla. Když si Čopivská prohlédla fotografii údajného Boširova, řekla, že tohoto muže nezná.

Kreml opět popřel podíl Ruska na útoku na Skripala v Anglii

Kreml dnes opět popřel jakýkoli podíl Ruska na březnovém útoku nervovým jedem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala na jihu Anglie. Středeční obvinění Londýna, že akci schválili vysocí ruští představitelé, označil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov za nepřijatelné. Na otázku, zda Moskva prověří totožnost dvojice údajných příslušníků ruské vojenské rozvědky GRU podezřelých z útoku, Peskov odpověděl, že ruská vláda takovou žádost nedostala.

"Opakujeme, že ani vysoké vedení země, ani nikdo z nižšího vedení nebo nějaký oficiální představitel neměli nebo nemají cokoli do činění s událostmi v Salisbury," dodal mluvčí prezidenta Vladimira Putina. "Jakékoli takové naznačování nebo obviňování je nepřijatelné," řekl Peskov.

Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni 4. března nervovým jedem typu novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Britská premiérka Theresa Mayová ve středu oznámila, že za útokem na dvojici stojí podle zjištění britských úřadů příslušníci GRU hledaní jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle Mayové nešlo o nezávislou operaci, nýbrž o akci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Na muže, obviněné podle agentury Reuters v nepřítomnosti z pokusu o vraždu, byl vydán evropský zatykač.

Ruské ministerstvo zahraničí už ve středu obvinění Londýna odmítlo a uvedlo, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých mu "nic neříkají".