Putin je racionální aktér, který se však výrazně přepočítal, míní Biden

Washington - Ruský prezident Vladimir Putin, je racionální aktér, který se však ve své invazi na Ukrajinu výrazně přepočítal, řekl dnes americký prezident Joe Biden v rozhovoru se stanicí CNN. Šéf Bílého domu zároveň označil cíle svého ruského protějšku na Ukrajině, které šéf Kremlu vyložil v projevu na začátku invaze, jako iracionální.

Biden, američtí vrcholní představitelé a další západní lídři strávili poslední měsíce debatami o tom, jaké kroky může Putin podniknout, zatímco jeho vojáci zaznamenávají na bojišti zahanbující ztráty, uvádí CNN. O tom, zda šéf Kremlu jedná racionálně, se podle ní vedou intenzivní debaty. Samotný Biden minulý týden varoval, že riziko "jaderného armagedonu" je nejvyšší za posledních 60 let.

"Myslím si, že je racionálním aktérem, který se výrazně přepočítal," řekl americký prezident v rozhovoru, který zpravodajská stanice odvysílá v noci na středu ale zveřejnila z něj už dnes výňatky. Šéf Bílého domu zároveň označil za iracionální to, co Putin vytyčil ve svém projevu na začátku vojenské agrese vůči Ukrajině. "Mluvil o celé té myšlence - že je potřeba, aby byl vůdcem Ruska, které sjednotí všechny rusky hovořící (lidi)... Je to iracionální," nechal se slyšet Biden.

Šéf Kremlu se podle amerického prezidenta mylně domníval, že se Ukrajinci ruské invazi podvolí. Ti však zareagovali houževnatým odporem. "Domnívám se, že si myslel, že ho přivítají s otevřenou náručí... a myslím, že se prostě totálně přepočítal," dodal Biden.