Putin doufá, že zvolení Bidena pomůže řešit problémy ve vztazích

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin doufá, že zvolení Joe Bidena prezidentem Spojených států pomůže řešit nynější problémy v rusko-amerických vztazích. Šéf Kremlu to dnes řekl na své každoroční několikahodinové tiskové konferenci.

Putin dal najevo přesvědčení, že Biden se svými značnými zkušenostmi rozumí problémům ve vztazích s Ruskou federací a že se zapojí do jejich řešení. Vyloučil přitom, že by ruští hackeři do amerických prezidentských voleb zasahovali.

V této souvislosti rovněž odmítl, že by před čtyřmi roky ruští hackeři pomohli do Bílého domu nynějšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi.