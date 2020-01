Putin chce změny v ústavě, posílí role parlamentu na vzniku vlády

Moskva - Prezident Vladimir Putin navrhl přijmout změny v ruské ústavě tak, aby měla v Rusku vždy přednost před mezinárodním právem a aby zakazovala lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, cizí občanství. Rusko by nadále mělo zůstat silnou prezidentskou republikou, ale posílit by ústavní změny měly roli ruských poslanců při vytváření vlády.

"Hlavní jsou zájmy Ruska," zdůraznil Putin. "Rusko to jsme my," dodal s tím, že nemá na mysli jen přítomné v sále, ale všechny občany země. Případné ústavní změny by proto podle něj mělo potvrdit referendum.

Putin ohlásil opatření na podporu rodin a v boji proti chudobě

V úvodu svého poselství o stavu země Putin ohlásil nová opatření v boji proti chudobě a na podporu porodnosti, včetně nových dávek na děti v nejchudších rodinách a zvýšení příspěvku od státu při narození potomka. "Ve společnosti je jasná poptávka po změnách," prohlásil prezident a slíbil, že tempo změn se bude zvyšovat s cílem dosáhnout uspokojivé životní úrovně a příjmů zajišťujících důstojný život.

Putin upozornil na problémy v demografickém vývoji, zejména pokles porodnosti v důsledku nástupu slabších ročníků. Přesvědčoval však, že státní podpora v tomto směru funguje.

Ohlásil také konkrétní opatření: nejchudší rodiny budou - a to už od 1. ledna 2020 - dostávat 5.500 rublů (asi 2000 Kč) na dítě. Od příštího roku se tato částka zvýší v průměru na 11.500 rublů (asi 4200 Kč), konkrétní částka bude záviset na regionu. Vyplácení dávek by u nejchudších rodin měly pokračovat až do dosažení sedmi let věku dítěte.

Program mateřského kapitálu, který dosud Rusky dostávají při narození druhého dítěte, se prodlouží nejméně do konce roku 2026 a od letoška jej bude jej možné dostat už při narození prvního potomka. Nyní jde částku 466.000 rublů (asi 170.000 Kč). Při narození druhého dítěte se mateřský kapitál zvýší o dalších 150.000 rublů na 616.000. Mladá rodina by tak podle šéfa státu měla mít k dispozici částku, pokrývající ve většině regionů cenu poloviny bytu - a to při narození třetího dítěte stát umoří část hypotéky.

"Dokonce ani v dobách Sovětského svazu se to nedělalo," prohlásil prezident a oznámil, že všichni žáci prvních čtyř ročníků budou ve školách dostávat teplou stravu bezplatně.

Pokud se podaří vychovat novou velkou generaci, opírající se o pevné spojení generací v rodinách, "budeme moci zaručit rozvoj Ruska jako velké a úspěšné země", zdůraznil prezident za potlesku sálu.

Na Putinovo vystoupení ve výstavním sále Manež u Kremlu bylo pozváno na 1300 hostů - členové parlamentu a vlády, soudci, gubernátoři, preláti a šéfredaktoři - a také se akreditovalo asi 900 ruských a zahraničních novinářů, vypočítal server Newsru.com.

V pořadí už šestnácté poselství ruské hlavy státu vysílaly celostátní televizní a rozhlasové stanice. Prakticky ale bylo podle ruských médií všudypřítomné: promítalo se na fasády domů v centrech měst a nákupních středisek, znělo ve veřejné dopravě, na poliklinikách, nemocnicích, úřadech, letištích, kavárnách, stadionech či kinech. A poslechnout si je bylo možné dokonce i na nejvyšší hoře Kavkazu a Ruska Elbrus, přesněji na stanici lanovky ve výši 3847 metrů nad mořem. A vlastně ještě výše, na Mezinárodní vesmírné stanici ISS, kde se zrovna nacházejí dva ruští kosmonauté, Alexandr Skvorcov a Oleg Skripočka.