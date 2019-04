Moskva/Kyjev - Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který obyvatelům "řady okresů na jihovýchodě Ukrajiny" dává právo získat ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Informovala o tom dnes ruská tisková agentura TASS. Rozhodnutí je označené jako humanitární akt a není jasné, kterých ukrajinských oblastí se týká. Podle dřívějších zpráv moskevského tisku jde o regiony ovládané proruskými separatisty. Ukrajina Putinův krok označila za agresi a stěžovala si Radě bezpečnosti OSN.

Podle Putinova dekretu, který se údajně opírá o všeobecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva, jsou ruské úřady povinny žádost o občanství vyřídit do tří měsíců. Podat žádost mohou občané obývající "jednotlivé okresy Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny", uvádí se v dokumentu. Podmínkou obdržení pasu je slib věrnosti Rusku.

Putinovo rozhodnutí odsoudili v separátních prohlášením odstupující i nově zvolený ukrajinský prezident Petro Porošenko a Volodymyr Zelenskyj, který rovnou vyzval Západ, aby zesílil sankce proti Rusku. "Ukrajina spoléhá na podporu mezinárodního společenství a zesílení diplomatického tlaku a sankcí proti Rusku," uvedl v prohlášení štáb Zelenského, který v neděli vyhrál rozhodující druhé kolo voleb hlavy státu.

Porošenko podle listu Ukrajinska pravda označil vydávání ruských dokladů obyvatelům okupované části východní Ukrajiny za vměšování a hrubé porušení ukrajinské svrchovanosti, popření všech ruských závazků, torpédování mírových dohod a za pokus legitimizovat ruskou vojenskou přítomnost v Donbasu. "Kreml vědomě a cynicky porušuje mezinárodní právo, zakazující okupačním úřadům měnit občanství obyvatel okupovaného území," prohlásil.

Ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin na twitteru napsal, že rozhodnutí Kremlu je pokračováním ruské agrese a vměšováním do vnitřních ukrajinských záležitostí. "Je to nová 'pasová' etapa okupace Donbasu," napsal ministr. "Rusko vás zbavilo přítomnosti, a teď vás chce zbavit budoucnosti," varoval obyvatele povstaleckých regionů.

Ukrajinský zástupce v OSN Volodymyr Jelčenko oznámil, že se stížností na ruský "drzý krok", který podle něj odporuje minským mírových smlouvám, se obrátil na Radu bezpečnosti OSN. Vzhledem k právu veta, které Rusko v tomto orgánu světové organizace má jako jeden z pěti jeho stálých členů, je ale možnost reálných diplomatických kroků RB OSN v této věci nulová.

Ruský list Kommersant o chystaném Putinově dekretu informoval už v polovině dubna. Napsal, že ruské regiony sousedící s povstaleckými oblastmi Donbasu se připravují na příliv nových ruských občanů. V Rostově na Donu, ležícím nedaleko ukrajinských hranic, v polovině března otevřeli nový migrační úřad ministerstva vnitra a nová infrastruktura pro migranty se buduje i v jiných ruských pohraničních městech.

Putinovo rozhodnutí v rozhovoru pro TASS komentoval kremelský poradce Vladislav Surkov, jeden z hlavních architektů ruské politiky vůči Ukrajině. "Je to krajně významná událost pro občany Doněcké a Luhanské lidové republiky. Je to povinnost Ruska vůči lidem hovořícím a uvažujícím rusky, kteří se teď dostali do tíživé situace kvůli represivním akcím kyjevského režimu... S ruským pasem se budou cítit svobodnější a bezpečnější," konstatoval Surkov.

V části Doněcké oblasti kontrolované povstalci žije podle ruského tisku 2,3 milionu lidí, v Luhanské oblasti necelého půldruhého milionu. Zjednodušený režim získání ruského pasu využívají už obyvatelé Podněstří, separatistické moldavské enklávy osídlené většinovými Rusy.