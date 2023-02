Putin chce eskalovat válku, NATO bude dál pomáhat Ukrajině, řekl Stoltenberg

Brusel/Kyjev - Ruský prezident Vladimir Putin dal dnes jasně najevo, že se chystá na pokračování války na Ukrajině. Severoatlantická aliance udělá vše pro to, aby zajistila Ukrajině dostatek zbraní a munice. Po jednání se šéfem diplomacie Evropské unie Josepem Borrellem a ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou to dnes prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Zároveň vyzval Rusko, aby si rozmyslelo pozastavení účasti na dohodě Nový START o omezení jaderných zbraní.

"Je to prezident Putin, který začal tuto imperiální dobyvačnou válku. Je to Putin, kdo válku dále eskaluje," řekl Stoltenberg v reakci na dnešní Putinova slova o agresi Západu vůči Rusku. Šéf aliance zopakoval, že NATO bude stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude potřeba. Spojenci Ukrajiny se podle něj budou snažit o co nejrychlejší dodávky zbraní a munice, které Kyjev v očekávání ruské ofenzivy potřebuje.

Podle Kuleby se dnes v bruselském sídle NATO hovořilo o lepší koordinaci dodávek zbraní a munice přímo na bojiště. Spojenci mají dostatečnou výrobní i přepravní kapacitu, důležitá je nyní koordinace, uvedl ukrajinský ministr.

Ukrajina podle vyjádření politiků v současnosti potřebuje zejména dělostřeleckou munici, jejíž zásoby se však kvůli protahujícímu se konfliktu stejně jako u dalších zbraní tenčí i ve skladech západních zemí.

Stoltenberg dnes uvedl, že hodlá spolu s EU rozvíjet plán na společné nákupy zbraní a munice, které by mohly přispět k potřebnému navýšení jejich výroby. Borrell chce konkrétní návrh předložit na zasedání unijních ministrů obrany na začátku března. Stoltenberg oznámil, že svolá jednání expertů zbrojního průmyslu s cílem ověřit všechny možnosti k navýšení výroby.

Šéf aliance dnes rovněž prohlásil, že lituje Putinova rozhodnutí přerušit ruskou účast na dohodě s USA omezující počet jaderných hlavic a jejich nosičů. "Více jaderných zbraní a jejich menší kontrola činí svět nebezpečnějším," řekl Stoltenberg. Rusko chce podle Putina vědět, jak bude smlouva Nový START brát v potaz celkový jaderný arzenál NATO, tedy i Francie či Británie.

Stoltenberg po jednání také uvedl, že je NATO stále více znepokojené možností, že by Čína mohla Rusku začít dodávat zbraně. Obavy z tohoto vývoje dal v neděli najevo i americký ministr zahraničí Antony Blinken. Borrell dnes zopakoval, že jej vysoce postavený čínský diplomat Wang I ujistil, že to Peking neplánuje. EU však podle Borrella vývoj sleduje a je připravena na všechny varianty. Wang I dnes dorazil do Moskvy k jednáním s ruskými představiteli.

Italská premiérka Meloniová v Irpini označila Putinův projev za propagandu

Na Ukrajinu dnes přicestovala italská premiérka Giorgia Meloniová, která během návštěvy Irpině nedaleko Kyjeva označila dnešní projev ruského prezidenta Vladimira Putina za propagandu. O den dříve ve Varšavě ujistila Ukrajinu, že se může na Itálii spoléhat i přes názorové rozdíly ve vládní koalici. Šéfka italské vlády má v plánu rovněž setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, informovala agentura Reuters.

"Jsem zde, abych pochopila potřeby lidí, kteří bojují za svou svobodu. Vždy je jiné vidět věci na vlastní oči a myslím, že to pomůže Italům porozumět," uvedla Meloniová po příjezdu do Kyjeva. Premiérka přijela podobně jako další zahraniční návštěvy vlakem z Polska.

Později ve městě Irpiň Meloniová reagovala na projev, který dnes měl Putin, jehož země téměř před rokem vojensky napadla Ukrajinu a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. "Část mého srdce doufala v odlišná slova, v krok kupředu. Byla to propaganda," zhodnotila Meloniová. Šéf Kremlu znovu obviňoval Západ z rozpoutání války na Ukrajině a oznámil, že Rusko pozastavuje účast v dohodě Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů.

Italská premiérka dnes kromě Irpině navštívila také nedaleké město Buča, které se rovněž stalo jedním ze symbolů válečných zločinů, z nichž Ukrajina viní Rusko. "Byli jsme s vámi od začátku a budeme s vámi až do konce," pronesla v Buči podle Reuters dojatá premiérka.

Meloniová, která nastoupila do funkce loni v říjnu, opakovaně prohlásila, že chce jet do Kyjeva před prvním výročím ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na 24. února. O den dříve přitom ukrajinskou metropoli nečekaně navštívil americký prezident Joe Biden, který je dnes na návštěvě Polska. Podle listu The Guardian si s Meloniovou, která naopak v pondělí jednala v Polsku s premiérem Mateuszem Morawieckým, telefonoval. Vrcholní představitelé spolu projednali pokračující úzkou koordinaci ohledně podpory Ukrajiny, uvedl poté Bílý dům.

Meloniová při pondělí zastávce ve Varšavě uvedla, že Itálie a Polsko budou nadále Ukrajině dodávat zbraně. Její pravicová vláda Ukrajinu podporuje, ačkoliv menší strany v koalici, v jejichž čele stojí proruští politici Matteo Salvini a bývalý premiér Silvio Berlusconi, se k otázce podpory Ukrajiny staví nejednoznačně. Meloniová nicméně pokračuje v politice svého předchůdce Maria Draghiho, který se loni v červnu vydal do Kyjeva v doprovodu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze.

Ztratil kontakt s realitou, reagoval na Putinův projev ukrajinský činitel

Projev prezidenta Putina ukázal, že šéf Kremlu ztratil kontakt s realitou, řekl agentuře Reuters poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Na twitteru napsal, že Putin "veřejně demonstroval svou bezvýznamnost a zmatenost". Ruský prezident ve svém projevu o stavu země mimo jiné znovu obviňoval Západ z rozpoutání války na Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko před téměř rokem.

"Nachází se ve zcela jiné realitě, kde není možné vést dialog o spravedlnosti a mezinárodním právu," řekl poradce ukrajinského prezidenta agentuře Reuters. "Putin veřejně demonstroval svou bezvýznamnost a zmatenost. Zdůraznil, že Ruská federace je 'v tajze slepé uličky', nemá a nebude mít žádné perspektivní řešení. Protože všude jsou 'nacisté, marťané a konspirační teorie'," napsal Podoljak na twitteru.

Ruský prezident dnes mimo jiné znovu obvinil z konfliktu na Ukrajině Západ. Rusko se naopak snažilo situaci na Ukrajině vyřešit mírovými prostředky a válku zastavit, prohlásil Putin, na jehož příkaz Rusko před téměř rokem zahájilo nevyprovokovanou invazi do sousední země. V roce 2014 Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský poloostrov Krym a také podpořila povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.