Putin: Ceny energií se blíží ekonomicky odůvodněné úrovni, Rusko plní závazky

Moskva - Ceny energií se blíží ekonomicky odůvodněné úrovni, řekl dnes podle agentury Reuters ruský prezident Vladimir Putin na summitu Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Rusko podle něj nadále plní své závazky v oblasti dodávek energie. EAHU zahrnuje Rusko, Bělorusko, Arménii, Kazachstán a Kyrgyzstán.

Putin uvedl, že Ukrajina, kterou Rusko loni v únoru vojensky napadlo, stále dostává peníze za tranzit energie přes svoje území, přestože Rusko označila za agresora. Dodal také, že Rusko při platbách snižuje podíl takzvaných nepřátelských měn.

Ruský prezident na konferenci otevřel i otázku nedostatku energie v Evropě. "Nyní se ceny energií díky bohu blíží ekonomicky odůvodněné úrovni, ale kdo může za to, co se stalo?" řekl Putin. "Vyhodili do povětří Nord Stream 1, nespustili Nord Stream 2," dodal s odkazem na dvojici plynovodů vedoucích z Ruska přes Baltské moře do Německa, které loni v září vážně poškodily výbuchy.

Rusko, aniž by poskytlo důkazy, opakovaně uvedlo, že za výbuchy stojí západní země. Vyšetřovatelé ze Švédska a Dánska - v jejichž výlučných ekonomických zónách se výbuchy odehrály - sdělili, že poškození plynovodů nastalo v důsledku sabotáže, ale neřekli, kdo je podle nich za ni zodpovědný.

Zasedání EAHU se letos koná v Moskvě, loni bylo v kyrgyzské metropoli Biškeku. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko avizoval bilaterální schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.