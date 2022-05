Putin čeká rekordní sklizeň, slíbil zvýšit vývoz obilí

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin na dnešním zasedání vlády prohlásil, že Rusko se úspěšně vyrovnává s dopady západních sankcí, které podle něj vyvolávají globální krizi a hrozbu hladomoru v nejchudších zemích. Putin podle tiskových agentur přislíbil zvýšit vývoz obilí z letošní sklizně, která by se mohla stát rekordní.

Západ uvalil na Rusko sankce, aby Moskvu přiměl ukončit invazi na Ukrajinu. Ruská vojska před 78 dny na Putinův rozkaz vpádem do sousední země rozpoutala největší pozemní konflikt v Evropě a největší migrační krizi na starém kontinentu od konce druhé světové války. Ruská agrese také výrazně postihla vývoz obilí z Ukrajiny, ovšem podle Putina vinu za globální následky prý nese Západ.

"Letos očekáváme dobrou sklizeň. Podle odborníků - samozřejmě hovořím o předběžných odhadech - by se mohlo sklidit 130 milionů tun obilí, včetně 87 milionů tun pšenice. Pokud se tak stane, tak (sklizeň pšenice) může být rekordní za celé dějiny Ruska," řekl prezident podle agentury Interfax. "Umožní to nejen zajistit naše domácí potřeby, a to i s rezervou, ale také zvýšit dodávky našim partnerům na globální trh," dodal podle agentury TASS.

"Tyto sankce v mnohém vyvolávají krizi. Jejich autoři se řídí krátkodobými, politickými ambicemi, nafouklými cíli a nenávistí proti Rusku. Ve značné míře tím poškozují vlastní ekonomiky a prosperitu svých občanů. Vidíme to především na prudkém růstu inflace v Evropě," prohlásil.

Další pokračování "posedlosti sankcemi" bude mít podle Putina následky pro Evropskou unii a její občany, jakož i pro nejchudší země světa, které může postihnout hladomor. "Celá vina úplně spočívá na elitách západních zemí, které jsou kvůli zachování své globální dominance připraveny obětovat zbytek světa," řekl ruský vůdce.