Putin byl v době vzpoury na večírku v Petrohradě

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin byl minulou sobotu, kdy ruští žoldnéři podnikli tažení na Moskvu, na večírku na jachtě v Petrohradě. V komentáři zveřejněném v americkém deníku The New York Times (NYT) to tvrdí ruský novinář a spisovatel Michail Zygar. Putinova účast na party v době natolik nebývalých událostí, jako byly ty sobotní, podle Zygara svědčí o tom, že ruský prezident je odtržen od reality.

Žoldnéřské Wagnerově soukromé vojenské společnosti se minulý týden od pátečního večera do soboty podařilo urazit zhruba 700 kilometrů, než své protestní tažení asi 200 kilometrů před Moskvou ukončila. Dokázala obsadit také armádní stanoviště v Rostově na Donu a ve Voroněži na jihu Ruska. Kreml přiznal, že při zásahu ruské armády proti žoldnéřům zemřelo několik pilotů.

"Nic, ani ozbrojené povstání, by Putina nedonutilo vzdát se nějakého večírku," napsal Zygar. Doplnil, že Putin nikdy nevynechá soukromé večírky, které se konají každoročně u příležitosti petrohradských oslav zvaných Šarlatové plachty.

Šéf Kremlu letos podle Zygarových informací sledoval světelnou show a plachetnice plavící se po Něvě z jachty svého přítele a byznysmena Jurije Kovalčuka. Lidé blízcí Putinovu okolí to podle Zygara vnímají jako "nad slunce jasný doklad toho, že prezident je odtržený od reality".

Zygar působil v minulosti jako reportér v ruském listě Kommersant, později jako šéfredaktor ruské nezávislé televize Dožď. Je autorem několika publicistických knih. V češtině od něj vyšly svazky Říše musí zemřít a Všichni muži Kremlu, v níž se věnuje Putinovi a lidem z jeho blízkého okolí.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS v sobotu tvrdil, že Putin pracuje z Kremlu. Nicméně soudě podle agenturní zprávy se spekulace, že Putin odletěl do Petrohradu, objevily už minulý týden. Investigativní projekt Agentstvo dnes uvedl, že dvě letadla, která používá Putin, v sobotu letěla směrem na Tverskou oblast. Ta leží severně od Moskvy.