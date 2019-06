Putin by uvítal dialog s USA, varoval před útokem na Írán

Moskva - Rusko má zájem o dialog se Spojenými státy, jeho možnosti ale omezuje protitlak Kongresu a kampaň před volbami prezidenta v roce 2020. V besedě s ruskými občany to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. "Dialog je vždy zapotřebí, bude-li zájem, jsme připraveni," vzkázal Putin do Washingtonu.

Ruský prezident se nezmínil o možnosti svého setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na konferenci skupiny hospodářsky nejsilnějších států G20, která se uskuteční koncem června v japonské Ósace. Trump o schůzce hovořil ve středu v rozhovoru pro televizi Fox News.

Putin komentoval zprávy o údajných amerických kybernetických útocích na ruské rozvodné sítě, které se objevily v americkém tisku. "Navrhovali jsme nejednou dialog o pravidlech chování v kybernetickém prostoru. Zatím jsme žádnou pořádnou odpověď nedostali," uvedl v této souvislosti prezident.

Šéf Kremlu varoval před ozbrojenými akcemi na Blízkém východě, které by mohl vyvolat útok z minulého týdne na dvojici tankerů blízko strategického Hormuzského průlivu. Američtí představitelé z něj obvinili Teherán. "Byla by to katastrofa přinejmenším pro region, vedlo by to k explozi násilí a nové vlně uprchlíků," předpověděl ruský prezident. Ozbrojené akce by podle něj měly těžké následky i pro jejich původce.

"Írán je šíitská země schopná jít při své obraně do krajností. Velmi bychom nechtěli, aby se to stalo," poznamenal Putin. Dodal, že Teherán odpovědně plní mezinárodní jadernou dohodu. "Nic neporušují, sankce jsou nepodložené," konstatoval.