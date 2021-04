Putin by se s Bidenem mohl setkat v červnu, řekl poradce šéfa Kremlu

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden by se mohli setkat v červnu, uvedl dnes v ruské televizi poradce šéfa Kremlu Jurij Ušakov. Existují už návrhy možných dat, kdy by se státníci mohli sejít, ruský činitel je však podle ruských tiskových agentur nechtěl prozradit. Finální rozhodnutí podle něj bude záležet na mnoha faktorech. S nabídkou uspořádat summit na území třetího státu přišel v dubnu šéf Bílého domu.

"Nebudu ještě o nich (možných konkrétních datech) hovořit, ale jde o červen," řekl Ušakov v programu nazvaném "Moskva. Kreml. Putin" v ruské státní televizi Rossija 1. Moskva podle něj vnímá signály z Washingtonu, ale o případném setkání Putina s Bidenem se podle něj ještě nejedná "na pracovní úrovni". "V závislosti na mnoha faktorech se rozhodneme," sdělil Ušakov.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes podle tiskové agentury Ria Novosti při jiné příležitosti řekl, že Kreml nabídku na summit vnímá pozitivně a zvažuje ji.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy se v poslední době vyostřily. V polovině března se ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov dočasně stáhl z Washingtonu kvůli údajným konzultacím. Učinil tak krátce poté, co Biden v televizním rozhovoru přitakal na otázku, zda Putina vnímá jako "zabijáka". V polovině dubna pak USA uvalily na Rusko sankce a vyhostily deset jeho diplomatů. Washington to označil za odpověď na údajné vměšování Ruska do listopadových voleb v USA či na kybernetické útoky na americké vládní instituce a soukromé firmy pod taktovkou Moskvy. Rusko tento týden recipročně vyhostilo deset amerických diplomatů.

Biden mezitím v dubnu Putinovi navrhl summit na neutrálním území, kde by mohli probrat spory, které panují mezi oběma zeměmi, a pokusit se snížit napětí.