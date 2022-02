Putin a Macron budou v neděli telefonicky jednat

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron budou v neděli telefonicky hovořit o situaci na Ukrajině. Podle agentury TASS to dnes potvrdil Kreml. Agentura Reuters zase uvedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes zavítá na bezpečnostní konferenci do Mnichova, aby se ještě tentýž den vrátil do Kyjeva.

Jednání Putina a Macrona se uskuteční v době vystupňovaného napětí na východě Ukrajiny, kde dnes proruští separatisté vyhlásili všeobecnou mobilizaci a kde v posledních hodinách v bojích zemřel jeden ukrajinský voják. Rusko u hranic s Ukrajinou podle USA shromáždilo až 190.000 vojáků a je připraveno k invazi. Moskva takové tvrzení odmítá.

Právě kvůli možné invazi Ruska se spekulovalo o tom, jestli ukrajinský prezident Zelenskyj na bezpečnostní konferenci do bavorské metropole zamíří, nebo zůstane raději v Kyjevě. Své pochybnosti dal najevo i americký prezident Joe Biden, když v pátek řekl, že cesta do Německa v současné situaci nemusí být dobrou volbou. Američané se obávají, že by Moskva nepřítomnosti Zelenského ve vlasti mohla zneužít.

Podle úřadu ukrajinského prezidenta ale situace na východě země "zůstává plně pod kontrolou", a není tak důvod měnit program hlavy státu. Zástupci Ruska se letos mnichovské konference neúčastní.