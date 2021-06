Putin a Biden se dohodli na návratu velvyslanců do Ruska a do USA

Ženeva - Ruský prezident Vladimir Putin po skončení dnešního americko-ruského summitu v Ženevě na tiskové konferenci oznámil, že se dohodl se svým americkým protějškem Joem Bidenem na návratu ruského velvyslance do Washingtonu a amerického ambasadora do Moskvy. Tón jednání s šéfem Bílého domu označil za konstruktivní, nikoli nepřátelský. Mezi témata rozhovoru patřilo jaderné odzbrojení, kybernetická bezpečnost, stav lidských práv v Rusku či situace na Ukrajině.

Oba velvyslanci byli začátkem roku povoláni ke konzultacím v důsledku rostoucího napětí ve vztazích mezi USA a Ruskem. "Vracejí se na místo své služby. Kdy se tak stane, je ryze technickou otázkou," prohlásil Putina. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov později upřesnil, že se tak stane do konce měsíce.

Ruský velvyslanec Anatolij Antonov a americký John Sullivan se podle agentury TASS účastnili dnešní druhé části americko-ruského summitu, ve které se k prezidentům připojily jejich delegace.

Rusko svého ambasadora z Washingtonu stáhlo poté, co Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda Putina považuje za "zabijáka". Ruský prezident dnes řekl, že mu šéf Bílého domu již dříve kvůli této kauze volal, aby mu svá slova vysvětlil, a že toto vysvětlení bylo uspokojivé.

Šéf Kremlu na tiskové konferenci oznámil, že Moskva a Washington zahájí jednání o možných změnách nedávno prodloužené smlouvy Nový START o kontrole jaderných zbraní. Oba prezidenti podle agentury Interfax také přijali společnou deklaraci o strategické jaderné stabilitě, která má pomoci předejít možnému jadernému střetnutí. V dějišti summitu byl dnes vidět obří transparent volající po "míru a bezpečnosti skrze odzbrojení".

Konzultace podle Putina obě země zahájí také na téma kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti ruský prezident s odvoláním na neupřesněný americký zdroj prohlásil, že "největší počet kybernetických útoků na světě pochází z prostoru Spojených států". Washington naopak dlouhodobě z hackerských útoků proti USA viní Rusko.

Před novináři obhajoval Putin věznění předního kritika Kremlu Alexeje Navalného. Podle prezidenta opozičník vědomě ignoroval ruské zákony a s uvězněním musel počítat. "Tento pán věděl, že porušuje platné zákony," řekl Putin, aniž by vyslovil Navalného jméno. "Udělal to, co chtěl," dodal.

Navalnyj si odpykává 2,5 roku dlouhý trest vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku. Policie ho zadržela letos v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy látkou novičok. Své věznění opozičník označuje za politicky motivované. Navalného podporovatelé dnes i v úterý demonstrovali v Ženevě na jeho podporu.

V odpovědi na dotaz týkající se represí proti ruské opozici Putin poukázal na útok na washingtonský Kapitol z 6. ledna a opakovaně řekl, že v Rusku nechce nepokoje ani nic podobného hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Hnutí loni stálo v čele místy násilných protestů na mnoha místech USA, u jejichž zrodu bylo zabití Afroameričana George Floyda bělošským policistou.

Zařazení americké stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda na seznam takzvaných "zahraničních agentů" bylo podle Putina reakcí na obdobný postup amerických úřadů vůči subjektům působícím v USA. Biden podle něj toto téma při jednání zmínil s tím, že doufá, že bude brzy vyřešeno. Označení "zahraniční agent" musí podle ruského zákona uvádět společnosti přijímající peníze ze zahraničí.

V souvislosti s Ukrajinou Putin obvinil Kyjev z porušování dohod o příměří mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty a odmítl možnost vstupu Ukrajiny do NATO. Šéf Kremlu zdůraznil, že Rusko se soustředí na realizaci takzvaných minských dohod, které ve snaze urovnat situaci na východě Ukrajiny uzavřely Kyjev, Moskva, Paříž a Berlín.

Biden podle Putina při jednání nastolil také téma možného propuštění několika v Rusku vězněných Američanů. Ruský prezident před novináři připustil, že v této věci lze najít "určitý kompromis", a připomněl ruské občany vězněné v USA .

Dnešní dvouhodinový rozhovor s Bidenem označil Putin za "velice konstruktivní". Jednání podle něj nebylo poznamenáno nepřátelstvím a oba hlavní protagonisté vyjadřovali touhu pochopit stanoviska toho druhého a hovořili "společným jazykem". Bidena ocenil jako "velice zkušeného člověka".

Rozhovory v ženevské vile La Grange trvaly zhruba 3,5 hodiny. Biden poté místo schůzky opustil a před novináře předstoupil samostatně.

Biden prý s Putinem hovořil o "základních pravidlech", například u kyberútoků

Spojené státy a Rusko musí mít "určitá základní pravidla cesty". Takový byl podle Bidena jeden z jeho hlavních vzkazů pro Putina při jejich setkání v Ženevě. Biden řekl, že se mluvilo i o návrhu, aby jisté druhy klíčové infrastruktury byly mimo dosah kybernetických útoků.

Americký prezident se na úvod své tiskové konference dotkl také tématu kontroly zbraní. Dva lídři se podle něj v této věci dostali ke konkrétním bodům a dohodli se na spuštění "bilaterálního dialogu o stabilitě". USA a Rusko by měly být schopny spolupracovat v oblastech, kde mají společné zájmy, a vzájemné vztahy by měly být stabilní a předvídatelné, uvedl Biden. "To hlavní je, že jsem řekl prezidentu Putinovi, že musíme mít nějaká základní pravidla cesty," řekl šéf Bílého domu po své první schůzce s Putinem od svého lednového nástupu do čela USA. Zmiňoval přitom kybernetické útoky, z nichž Washington viní skupiny operující v Rusku, případně rovnou složky ruského státu. Moskva veškerá obvinění v tomto směru odmítá, stejně jako závěry amerických vyšetřovatelů, že se Rusko snažilo ovlivňovat veřejnou debatu v USA kolem posledních dvou prezidentských voleb. "Řekl jsem prezidentu Putinovi, že moje agenda nemíří proti Rusku ani nikomu jinému. Je tady pro americký lid," řekl americký prezident. Podle něj jeho ruský protějšek chápe, že jakási nová studená válka "zjevně není v ničím zájmu". Kromě ujišťování o tom, že bude vždy ve vztazích s Ruskem hájit svrchovanost americké demokracie, Biden řekl, že "na stole" budou vždy také lidská práva. USA prý budou nadále vyjadřovat obavy v souvislosti s případem ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, který byl loni otráven a nyní je ve vězení po odsouzení za zpronevěru. Pokud by Navalnyj zemřel, následky pro Rusko by byly "zničující", dodal prezident USA.