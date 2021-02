Půta: Hejtmani jsou připraveni požádat o nouzový stav na 14 dní

Praha - Hejtmani jsou připraveni požádat vládu o nové vyhlášení nouzového stavu na omezenou dobu, asi na dva týdny. České televizi to po dnešním večerním jednání krajů řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Záleží ale podle něj na průběhu a výsledku jednání se členy vlády, které začalo hned po debatě hejtmanů. Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření koronaviru. Dosavadní nouzový stav tak v neděli k půlnoci skončí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uváděl jako jediné řešení to, že by o vyhlášení nouzového stavu kabinet požádali hejtmani.

"Blížíme se k dohodě, ale je potřeba dojednat celou řadu věcí a podmínek," řekl televizi Půta před jednáním s premiérem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (ANO). "Jsme připraveni požádat o nový nouzový stav na nějakou omezenou dobu, mluvili jsme o dvou týdnech. A to především proto, aby vláda dokázala ve Sněmovně projednat s parlamentními stranami nový pandemický zákon, který by měl tu situaci řešit dlouhodobě," doplnil.

Hejtmani chtějí podle Půty diskutovat s Babišem a dalšími členy vlády o jednotlivých protiepidemických opatřeních. Dá se možná mluvit o přehodnocení nočního zákazu vycházení, otevření provozoven služeb a menších obchodů a co nejrychlejším návratu dětí do škol, uvedl hejtman.

V otázce, zda požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, nebyli zatím hejtmani jednotní. Pro byli hlavně ti zastupující vládní ANO a ČSSD, zatímco někteří hejtmani z opozičních stran se připravovali na to, že ve svých krajích sami vyhlásí stav nebezpečí. Premiér dnes řekl ČTK před jednáním s hejtmany, že by nouzový stav po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu. Takový postup by ale podle Půty i dalších hejtmanů nebyl možný. Babiš doufá, že o vyhlášení nového stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech země neplatila odlišná opatření.

Babiš: Nouzový stav by mohl být jen v krajích, jež o něj požádají

Nouzový stav by v Česku po neděli podle Babiše mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu. Premiér ale doufá, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření proti covidu-19. Kabinet má k dispozici analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní, dodal.

Sněmovna by se podle Babiše nyní do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu. "Jsme samozřejmě připraveni s opozicí znovu jednat hned příští týden," uvedl. Kabinet podle něj k jednáním přistupoval dosud seriózně, doufá, že to stejné bude tentokrát platit i u opozice. Opozice ale naopak uvádí, že tím, kdo k jednání přistupuje neseriozně, je předseda vlády.

Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Takový postup preferují zatím hejtmani, kteří zastupují vládní strany. Babiš v pátek uvedl, že se jedná o jediné legislativní řešení, které je "na stole". Dnes uvedl, že podle analýzy není v rozporu s ústavou, podle některých právníků ale takový postup ústavní není.

Babiš připustil, že by v Česku mohla nastat situace, že nouzový stav kabinet vyhlásí jen pro některé regiony. "Pokud o to nepožádají všichni hejtmani, tak se dostaneme do absurdní situace, kdy v některých krajích budou jiná pravidla než dalších. Doufejme, že budou rozumní, požádají o to všichni a zapomenou na politiku a politické zájmy. Skutečně jde o zdraví všech občanů," řekl.