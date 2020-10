Půta bude dál hejtmanem Libereckého kraje

Liberec - Martin Půta z vítězných Starostů pro Liberecký kraj bude zřejmě už třetí volební období hejtmanem. Podle dohody s Piráty a ODS budou mít Starostové, kteří s drtivým náskokem volby v Libereckém kraji vyhráli, v radě většinu pěti míst. Piráti a ODS budou mít po dvou mandátech. Do konce příštího týdne chtějí partneři připravit koaliční dohodu a programové prohlášení, aby je mohli schválit členové všech tří stran, řekl dnes novinářům Půta.

Starostové by podle předběžných dohod měli získat vedle postu hejtmana i statutárního náměstka, z resortů budou mít dopravu, kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, sociální oblast a také regionální rozvoj a evropské projekty. Piráti budou podle předběžných dohod odpovědní za ekonomiku, správu majetku, veřejné zakázky a informatiku a dostanou i resort životního prostředí a zemědělství. Občanští demokraté převezmou zdravotnictví a také školství, sport a zaměstnanost.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli potřetí v řadě. Hlas jim dalo 38,57 procenta voličů a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři mandáty. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla příliš křehká.

Ve spojení s ODS a Piráty budou mít Starostové pohodlnou většinu 32 mandátů. Stejnou sílu by měla koalice s ANO, přednost ale dostaly dvě menší strany. Koalice ale podle Půty počítá s tím, že bude s ANO spolupracovat. Lídryni kandidátky a bývalé náměstkyni pro ekonomiku Jitce Volfové hejtman nabídl místo předsedkyně finančního výboru. "Myslím, že kontinuita v rozhodování a řízení ekonomiky je tady docela racionální, asi můžu říct, že tu nabídku přijala," řekl Půta.