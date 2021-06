Pustošení tornáda na jižní Moravě otřáslo i sousedními zeměmi, poslaly pomoc

Vídeň/Bratislava/Brusel - Ničivé bouřky a tornádo, které zpustošily několik obcí na Hodonínsku a Břeclavsku, vyvolaly soucit i vlnu solidarity v zahraničí. Premiér Andrej Babiš dnes během summitu v Bruselu požádal šéfy institucí EU o pomoc a naznačil, že Česko může získat pomoc z unijního fondu solidarity. Soustrast Česku vyjadřovali od noci i čelní představitelé středoevropských zemí, které také poskytly konkrétní pomoc v podobě vyslání zdravotníků nebo hasičů.

Premiér Babiš dnes zmínil možnost využití unijního fondu solidarity, který Česku pomohl několikrát po záplavách. "Pokud takový fond existuje, tak toho musíme využít, protože ty škody jsou ve stovkách milionů," řekl dnes novinářům premiér. Krátce poté napsal, že se obrátil na předsedu Evropské rady Charlese Michela a šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou se žádostí o pomoc.

"Vyjadřuji soustrast všem postiženým přírodní katastrofou na jižní Moravě," uvedla ještě ve čtvrtek pozdě večer slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Rozsah škod, materiálních i lidských, je nepředstavitelný a přeji našim sousedům hodně síly, kterou budou potřebovat na vyrovnání se s následky pohromy," dodala a ocenila rychlou pomoc slovenských zdravotníků. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera na Moravě zasahovalo sedm slovenských sanitek. Slovensko rovněž Česku nabízí pomoc s ubytováním lidí, informoval slovenský ministr sociálních věcí Milan Krajniak.

Také rakouský prezident Alexander Van der Bellen dnes vyjádřil soustrast rodinám obětí a poděkoval rakouským záchranářům, kteří se v Česku podíleli na ošetřování zraněných. "Po nočním nečase k nám dorazily stěží pochopitelné obrazy zkázy," uvedl prezident na facebooku. "Vyjadřujeme soustrast obětem a jejich příbuzným. Záchranáři podali v těchto situacích nadlidský výkon. Sousedky a sousedé si pomáhají navzájem. Jim všem patří můj velký dík," dodal. V noci na dnešek zasahovaly na Moravě více než tři desítky rakouských sanitek a dva vrtulníky. Řada záchranářů byli dobrovolníci rakouského Červeného kříže.

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau vyslovil účast lidem na jižní Moravě a mluvčí premiéra Mateusze Morawieckého dnes oznámil, že do zasažených oblastí pojedou pomáhat polští hasiči. "Naši hasiči pomohou s odklízením katastrofálních následků tornáda," napsal na twitteru mluvčí polského premiéra Piotr Müller. "V takových chvílích jsme vždy k dispozici našim sousedům," dodal mluvčí.

Také Chorvatsko Česku nabídlo pomoc s odstraňováním následků řádění tornáda. "Ministerstvo vnitra a civilní ochrana jsou v kontaktu s českými úřady ohledně poskytnutí pomoci. V těchto náročných časech může Česko počítat s naší podporou a solidaritou," uvedl chorvatský premiér Andrej Plenković.

Apokalyptické snímky ze zpustošených míst se objevily i v zahraničních médiích. Nejprodávanější německý deník Bild záběry ze zničených obcí popsal jako naprostou zkázu. "Stromy přes ulici, odkryté střechy, trosky, kolem rozházená auta, strhané vedení," napsal dnes Bild s tím, že tornádo zanechalo spoušť v sedmi vesnicích.

Agentura APA přinesla svědectví rakouského záchranáře, který zasahoval v Hruškách a kde viděl "zdrcující scény". "Člověk to zná jen ze Spojených států, z klasických oblastí hurikánů," řekl Patrick Wolfram, dobrovolný pracovník Červeného kříže a vedoucí stanice ve městě Laa an der Thaya nedaleko české hranice. "Nechci si představovat, kdyby se to stalo o pár kilometrů dál vzdušnou čarou," dodal Wolfram.

Internetový portál britské veřejnoprávní stanice BBC podobně jako třeba list The Guardian uvádějí, že "nad českými vesnicemi se přehnalo smrtící tornádo". Agentura Reuters ve své reportáži citovala mimo jiné obyvatelku Hrušek, která popsala, jak viděla ve vzduchu letět auto i psy. Slovenské Hospodárské noviny nebo Aktuality.sk spustily kvůli událostem on-line přenosy.