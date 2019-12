Pustějovský navrhne ukončení koalice s lidovci ve Zlínském kraji

Zlín - Krajský předseda hnutí ANO ve Zlínském kraji a krajský zastupitel Pavel Pustějovský navrhne na lednovém krajském předsednictvu hnutí ukončení krajské koalice. Důvodem je podle něj způsob, jakým lidovecký hejtman Jiří Čunek v pondělí prosadil stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. "Navrhnu tam, že tahle koalice nemá smysl, jak to ale dopadne, nebudu předjímat," řekl dnes ČTK Pustějovský. V koalici jsou lidovci s hnutím ANO, STAN a ODS.

Čunek v pondělí nečekaně navrhl zařadit bod na konci jednání zastupitelů, návrh postavit za osm miliard novou krajskou nemocnici získal těsnou většinu 23 hlasů.

Čunek již po pondělním zastupitelstvu řekl, že funkčnost koalice ohrožena nebude. "Protože koalice s ANO je tady celkem nefunkční, takže to nijak nevadí. A funkčnost kraje to v žádném případě neohrozí," řekl ČTK. Hejtmanovo aktuální vyjádření ČTK shání.

Koalice není ve výstavbě nové nemocnice jednotná. Hlasovalo se o ní již na červnovém zastupitelstvu, Čunek tehdy dostatečnou podporu nezískal a zastupitelé investiční záměr nové nemocnice neschválili, proti bylo i hnutí ANO. Stejně jako opoziční zastupitelé chtěli také nejdříve posoudit možnost rekonstruovat a dostavět nynější areál zlínské krajské nemocnice. V pondělí při nečekaném hlasování byli pro novou nemocnici zástupci KDU-ČSL, STAN, dva zastupitelé z ODS, také opoziční SPD a jeden zastupitel za ČSSD. Sociální demokracie i další strany postup označily za "podraz".

"Forma práce koalice je absolutně neakceptovatelná," uvedl Pustějovský. Krajská radní Margita Balaštíková (ANO) po pondělním hlasování uvedla, že ANO bude zvažovat setrvání v koalici. Podle hejtmanova náměstka Jiřího Sukopa (ANO) byl postup překvapivý. "Nikdo jsme netušili, že něco takového přijde. Bylo to připraveno bez konzultace s koaličním partnerem, cítili jsme se tam jako diváci," řekl již dříve ČTK Sukop.

Pustějovský podle svých slov čekal, že "něco takového může nastat". Uvedl, že hejtman zavrhoval veškeré alternativy a prosazoval novou nemocnici. "Bylo otázkou času, kdy někoho zlomí na svou stranu," uvedl Pustějovský. Chyběla mu nejvíce ekonomická analýza a dopad investice na kraj v dalších letech. "Budeme platit více za dopravu, za nemocnici, nebude na rozvoj, na investice. Kraj si může vzít úvěry, ale úvěry se splácí a tahle diskuze vůbec neproběhla, a to je to, co mi vadí," řekl Pustějovský.