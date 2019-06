Puškaři vystříleli v Minsku další dva bronzy, Krpálek byl pátý

Minsk - Filip Nepejchal a Nikola Mazurová vybojovali na Evropských hrách v Minsku bronzové medaile v individuálních soutěžích ve střelbě ze vzduchové pušky. Mazurová návdavkem získala pro Českou republiku další účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020, protože její přemožitelky už pro svoji zemi kvótu obsadily v minulosti. Judista Lukáš Krpálek, který obhajoval stříbro z Baku a loňský titul mistra Evropy, skončil v kategorii nad 100 kilogramů pátý.

Čeští sportovní střelci v Minsku mají už čtyři medaile, z toho Nepejchal dvě bronzové. Tu první si zajistil ve smíšené soutěži s Anetou Brabcovou. O zatím jediné zlato se postaral v neděli David Kostelecký v trapu.

Devatenáctiletý talent Nepejchal ve vzduchovkářském finále dlouho vedl, ale v posledním vyřazovacím kole jej předstihli nakonec vítězný Izraelec Sergej Richter a Sergej Kamenskij z Ruska. Na rozdíl od Mazurové už vítěz tří závodů Světového poháru Nepejchal nemohl české sportovní střelbě zajistit takzvaný kvótaplac na OH, protože už uspěl dříve.

V Minsku postoupil z kvalifikace jako druhý za mistrem světa Kamenským a z boje o nejcennější medaili vypadl smolně o dvě desetiny bodu. Před poslední eliminací měl na průběžně třetího Rusa náskok sedm desetin.

"Základ závodu - kvalifikace - nebyl špatný. Až na jednu položku, kterou jsem nedokázal úspěšně vystřílet. Finále ale bylo taková nejistota celou dobu. Neměl jsme úplně nejlepší polohu a ke konci se to projevilo. Celé se to rozsypalo," řekl Nepejchal ČTK.

Mazurová do osmičlenného finále postoupila z šestého místa a byla jednou ze čtyř střelkyň, které usilovaly i o olympijské místo. Všechny konkurentky v boji o Tokio nechala česká reprezentantka za sebou. Zvítězila Laura-Georgeta Comanová z Rumunska před Ninou Christenovou ze Švýcarska, které ve stejném pořadí ovládly i březnové ME v Osijeku.

Čtyřiadvacetiletou Mazurovou dělilo devět desetin bodu od postupu z posledního vyřazovacího kola. Účastnice olympiády v Riu de Janeiro, kde skončila ve vzduchové pušce osmnáctá, získala první medaili v individuální disciplíně na velké seniorské akci.

"Byl to hodně náročný závod, asi nejtěžší v životě, co jsem kdy střílela. V kvalifikaci to nešlo snadno, neměla jsem dobrou stabilitu, hodně mi to létalo. I přesto jsem to ale zvládla a jsem ráda, že jsem nepustila žádnou velkou chybu. Bylo to hodně vydřené," řekla Mazurová ČTK.

Postupem do finále splnila svůj základní cíl a následně se jí vydařil útok na medaili. "Řekla jsem si, že chci střílet rychle, svižně a opět neudělat velkou chybu. Udělala jsem jednu menší, ale kdyby byly dvě, bylo by to špatné," podotkla.

Olympijský vítěz z Ria Krpálek podlehl v utkání o bronz Henku Grolovi z Nizozemska na ipon. Největší hvězda české výpravy tak byla ve váze nad 100 kilogramů klasifikována na pátém místě.

"Dnes jsem se celý den trápil, nebyl jsem to já. Od prvního zápasu až do posledního, bylo to hodně špatné. Já jsem doufal, že by to mohlo vyjít, ale v boji o bronz jsem si ani neškrtl," řekl Krpálek a uznal, že soupeř byl tentokrát lepší. "Nemohl jsem si ho chytit a na druhou stranu jsem se mu nemohl zaboha vytrhnout. Nalézt do chvatu už vůbec ne. Dnes to prostě nevyšlo," dodal.

Krpálek zahájil turnaj, který je pro judisty zároveň evropským šampionátem, hladkým vítězstvím nad Ukrajincem Andrijem Kolesnykem, ve čtvrtfinále ale prohrál s Rusem Inalem Tasojevem na wazari. V tu chvíli bylo jasné, že druhé místo z premiéry Evropských her v Baku 2015 nevylepší, na medailové stupně se nicméně ještě propracovat mohl.

V prvním kole oprav se Krpálek za dvě minuty vypořádal s Royem Meyerem z Nizozemska a v duelu o bronz nastoupil proti jeho krajanu Grolovi, který ho před čtyřmi lety nepustil k evropskému triumfu v nižší kategorii do 100 kg. Ani tentokrát český judista neuspěl: Grol nejprve získal wazari a půl minuty před limitem rozhodl chvatem na ipon.

Ve čtvrtfinále skončila cesta turnajem pro basketbalistky i basketbalisty v disciplíně 3x3. Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská prohrály s Estonskem 12:15. Mužská čtveřice Ondřej Dygrýn, Michal Křemen, Vladimír Sismilich a Daniel Zach podlehla Rusku 15:20.

Evropské sportovní hry v Minsku: Badminton: Muži: Dvouhra - skupina H: Penty (Brit.) - Ludík (ČR) 2:0 (19, 16). Čtyřhra - skupina C: Janáček, Švejda (ČR) - Mork, Jörgensen (Nor.) 2:0 (13, 17). Ženy: Dvouhra - skupina B: Blichfeldtová (Dán.) - Tomalová (ČR) 2:0 (11, 12). Čtyřhra - skupina D: Ercetinová, Inciová (Tur.) - Bášová, Fuchsová (ČR) 2:0 (12, 20). Smíšená čtyřhra: Skupina A: Micovová, Vlaar (Bulh.) - Bášová, Bitman (ČR) 2:1 (18, -18, 16). Basketbal 3x3: Muži: Finále: Rusko - Lotyšsko 21:14, o 3. místo: Bělorusko - Polsko 21:15, čtvrtfinále: Rusko - ČR 20:15. Ženy: Finále: Francie - Estonsko 21:8, o 3. místo: Bělorusko - Německo 21:16, čtvrtfinále: Estonsko - ČR 15:12. Box: Ženy: Do 69 kg - osmifinále: Sonvicová (Fr.) - Schmoranzová (ČR) 3:1. Judo: Muži: Do 90 kg: 1. Özerler (Tur.), 2. Kochman (Izr.), 3. Mehdijev (Ázerb.) a Chalmurzajev (Rus.), ...Klammmert (ČR) vyřazen ve 2. kole. Do 100 kg: 1. Adamjan (Rus.), 2. Liparteliani (Gruz.), 3. Gasimov (Ázerb.) a Maret (Fr.), ...Horák (ČR) vyřazen v 1. kole. Nad 100 kg: 1. Tušišvili (Gruz.), 2. Tasojev (Rus.), 3. Grol (Niz.) a Hegyi (Rak.), 5. Krpálek (ČR). Lukostřelba: Muži: Reflexní luk - 1. kolo: Forlani (San Mar.) - Ebermann (ČR) 6:4. Skoky na trampolíně: Ženy: 1. Labrousseová (Fr.) 54,800, 2. Golovinová (Gruz.) 53,990, 3. Hančarovová (Běl.) 53,970, ...v kvalifikaci 14. Frydrychová (ČR). Sportovní střelba: Muži: Vzduchová puška: 1. Richter (Izr.) 250,8, 2. Kamenskij (Rus.) 250,0, 3. Nepejchal, ...v kvalifikaci 10. Nymburský (oba ČR). Ženy: Vzduchová puška: 1. Comanová (Rum.) 251,3, 2. Christenová (Švýc.) 250,0, 3. Mazurová, ...v kvalifikaci 26. Brabcová (obě ČR). Smíšená družstva: Trap: 1. Bailon, Galvezová (Šp.) 44, 2. Pellielo, Rossiová (It.) 40, 3. Alipov, Semjonovová (Rus.), ...v kvalifikaci 8. Lipták, Hrdličková, 11. Kostelecký, Janečková (všichni ČR).