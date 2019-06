Puškaři Nepejchal i Mazurová vystříleli na Evropských hrách bronz

Minsk - Filip Nepejchal a Nikola Mazurová vybojovali na Evropských hrách bronzové medaile v individuálních soutěžích ve střelbě ze vzduchové pušky. Mazurová návdavkem získala pro Českou republiku další účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020, protože její přemožitelky už pro svoji zemi kvótu obsadily v minulosti.

Čeští sportovní střelci v Minsku mají už čtyři medaile, z toho Nepejchal dvě bronzové. Tu první si zajistil ve smíšené soutěži s Anetou Brabcovou. O zatím jediné zlato se postaral v neděli David Kostelecký v trapu.

Ve hře o medaili je také judista Lukáš Krpálek, ale po čtvrtfinálové porážce může získat ve váze nad 100 kg maximálně bronz. Olympijský vítěz prohrál s Rusem Inalem Tasojevem, v prvním kole oprav porazil Roye Meyera z Nizozemska.

Devatenáctiletý talent Nepejchal ve vzduchovkářském finále dlouho vedl, ale v posledním vyřazovacím kole jej předstihli nakonec vítězný Izraelec Sergej Richter a Sergej Kamenskij z Ruska. Na rozdíl od Mazurové už vítěz tří závodů Světového poháru Nepejchal nemohl české sportovní střelbě zajistit takzvaný kvótaplac na OH, protože už uspěl dříve.

V Minsku postoupil z kvalifikace jako druhý za mistrem světa Kamenským a z boje o nejcennější medaili vypadl smolně o dvě desetiny bodu. Před poslední eliminací měl na průběžně třetího Rusa náskok sedm desetin.

"Základ závodu - kvalifikace - nebyl špatný. Až na jednu položku, kterou jsem nedokázal úspěšně vystřílet. Finále ale bylo taková nejistota celou dobu. Neměl jsme úplně nejlepší polohu a ke konci se to projevilo. Celé se to rozsypalo," řekl Nepejchal ČTK.

Mazurová do osmičlenného finále postoupila z šestého místa a byla jednou ze čtyř střelkyň, které usilovaly i o olympijské místo. Všechny konkurentky v boji o Tokio nechala česká reprezentantka za sebou. Zvítězila Laura-Georgeta Comanová z Rumunska před Ninou Christenovou ze Švýcarska, které ve stejném pořadí ovládly i březnové ME v Osijeku.

Čtyřiadvacetiletou Mazurovou dělilo devět desetin bodu od postupu z posledního vyřazovacího kola. Účastnice olympiády v Riu de Janeiro, kde skončila ve vzduchové pušce osmnáctá, získala první medaili v individuální disciplíně na velké střelecké seniorské akci.

"Byl to hodně náročný závod, asi nejtěžší v životě, co jsem kdy střílela. V kvalifikaci to nešlo snadno, neměla jsem dobrou stabilitu, hodně mi to létalo. I přesto jsem to ale zvládla a jsem ráda, že jsem nepustila žádnou velkou chybu. Bylo to hodně vydřené," řekla Mazurová ČTK.

Postupem do finále splnila svůj základní cíl a následně se jí vydařil útok na medaili. "Řekla jsem si, že chci střílet rychle, svižně a opět neudělat velkou chybu. Udělala jsem jednu menší, ale kdyby byly dvě, bylo by to špatné," podotkla.

Největší hvězda české výpravy Krpálek ve druhém duelu na šampionátu nenavázal na suverénní výkon z úvodního souboje. Po volném losu v osmifinále vyřadil Ukrajince Andrije Kolesnyka hladce na ippon, s Tasojevem ale prohrál na wazari. S Meyerem se v opravě vypořádal za dvě minuty a postoupil do duelu o bronz. Jeho soupeřem bude v 17:00 SELČ Nizozemec Henk Grol.

David Klammert v prvním duelu kategorie do 90 kg vyřadil Marka Bubanju z Rakouska, ale ve druhém kole prohrál v dlouhém prodloužení se Švýcarem Cirilem Grossklausem. Michal Horák vypadl v kategorii do 100 kg hned v prvním kole se Zalanem Ohatem z Maďarska.

Ve čtvrtfinále skončila cesta turnajem pro české basketbalistky v disciplíně 3x3. Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská prohrály s Estonskem 12:15. "Nehrály jsme dobře, nedařilo se nám, takže jsme samozřejmě obrovsky zklamané, jsou to všechno smutné emoce," řekla Harapesová.

Čtvrtfinálový duel dnes čeká ještě muže, kteří se od 14:40 utkají s Ruskem.