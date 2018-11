Praha - Biatlonistky Eva Puskarčíková a Markéta Davidová mají doplňovat českou jedničku Veroniku Vítkovou v bojích s elitou. Zatímco sedmadvacetiletá Puskarčíková by se mohla s uzdraveným ramenem vrátit na přední pozice, juniorská mistryně světa Davidová zkusí naplnit pověst talentu.

Puskarčíková si loni v létě po pádu na kolečkových lyžích poranila rameno, což ovlivnilo celou olympijskou sezonu. "Dost. A dalším faktorem byla i únava. Jsem ráda, že to mám za sebou a od října trénuju a posiluju téměř bez omezení," řekla.

Na rameno ale musí dávat pořád pozor. "Musím dělat uvědomělé pohyby a hlídat si to. Nedej bože, kdyby byl nějaký karambol, někdo mi přišlápl hůlku," zhrozila se a dodala: "Jsem sama zvědavá, co rameno během sezony vydrží."

Kvůli rameni těžko hledala polohu při střelbě. Nyní už bolest necítí a zkouší na střelnici malinko ubrat na rychlosti, která byla její doménou. "Snažím se více soustředit, abych se trefila. Všechno ale ukážou až závody," připomněla.

Obě biatlonistky si pochvalují změnu na trenérském postu. Češky nově vede norský kouč Egil Gjelland. "Vždycky je změna k lepšímu. Mně to vyhovuje a jsem za to ráda," řekla Puskarčíková. "Má velké jméno a je to skvělý člověk, je fajn. Vůbec nebyl problém, abychom se skámošili. Všechno funguje," uvedla Davidová.

Zařazením mezi ženy opustila dosavadního trenéra Jindřicha Šikolu, pod jehož vedením vystoupala pro juniorský titul. "Teď řešíme věci osobně, voláme si, když potřebuju nějak ujistit nebo poradit. Ozvu se mu a on mě vždycky podpoří. Poslední dobou byl už víc psycholog," řekla Davidová.

Patnáctá žena ve sprintu na olympiádě v Pchjongčchangu by měla odjet kompletní sezonu ve Světovém poháru. "Už za sebou pár závodů ve svěťáku mám, takže neřeším, jestli to jsou holky stejně staré nebo starší," usmála se Davidová. A neřeší, že je českým talentem. "Vůbec si to nepřipouštím a ani si tak nepřipadám."

Obě dívky se snaží při vrcholovém sportu zároveň studovat. Puskarčíková letos dokončila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity magisterské studium, Davidová začíná pracovat na bakalářské práci na České zemědělské univerzitě, kde studuje obor rehabilitace a asistenční práce se zvířaty.

"Rozhodla jsem se pro rozšiřující studium. Zatím mám jen tělesnou výchovu pro základku a střední a přidávám zeměpis pro základku," odhalila Puskarčíková. Jednadvacetiletá Davidová rozepsala téma o tejpování koní. "Musím psát i mezi závody a tréninky, jinak bych se z toho na jaře zbláznila. Snažím se to skloubit," řekla.

Teď ale bude u obou na prvním místě biatlon. Puskarčíková o ambicích do sezony, kterou rozjede v Pokljuce, kde předloni poprvé díky třetímu místu ve stíhačce vystoupila na stupně vítězů, nahlas mluvit nechce. "Raději sezonu zhodnotím na jejím konci. Hodně věcí se změnilo," řekla. "Chci jezdit s čistou hlavou, zlepšit střelbu a pak se uvidí, na co to bude stačit, co tam spadne," pronesla Davidová.