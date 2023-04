Puškař Nymburský je poprvé Střelcem roku, vyhrál ME a finále SP

Praha - Puškař Petr Nymburský se poprvé stal českým Střelcem roku. K triumfu ve svazové anketě, která se vyhlašuje od roku 1999, mu pomohly zlaté medaile z mistrovství Evropy a finále Světového poháru. Obě získal v třípolohové střelbě z libovolné malorážky. Výsledky ankety byly dnes vyhlášeny na ceremoniálu v Praze.

Sedmadvacetiletý Nymburský získal v hlasování 23 členů prezidia, výkonného výboru a trenérů Českého střeleckého svazu 53 bodů a o osm předčil olympijského vítěze v trapu Jiřího Liptáka, kterého vystřídal na domácím střeleckém trůnu. Díky vítězství na ME ve Vratislavi Nymburský zajistil Česku účastnické místo na olympijských hrách 2024 v Paříži.

Uspěl v roce, kdy čeští střelci získali na mezinárodních akcích 26 medailí a vybojovali pět účastnických míst pro olympijské hry 2024 v Paříži. "Já jsem to opravdu vůbec nečekal, protože loňský rok byl úžasný z hlediska úspěchů," komentoval Nymburský triumf v anketě. Vstřebával, že porazil olympijského vítěze. "Je to velmi zvláštní," poznamenal.

Na začátku sezony se mu příliš nedařilo, ale načasoval formu na ME a Prezidentský pohár, tedy finále SP. "Jediné, co se trošku nepovedlo, bylo mistrovství světa, ale to snad příště," uvedl Nymburský, který v libovolné malorážce na 3x40 ran skončil na MS třináctý.

Z evropského šampionátu si více než individuálního zlata cení týmového titulu, který získal společně s Jiřím Přívratským a Františkem Smetanou. "Až minulý týden jsme zjistili, že se nám podařil světový rekord v soutěži družstev. Družstva mám hrozně rád. Individuální úspěch je samozřejmě taky super, ale je to tak, že v individuálu máte radost za jednoho, ale v těch týmech máte radost za všechny tři," vysvětlil. Vrcholy letošní sezony pro něj budou Evropské hry a mistrovství světa.

O účastnické místo pro OH se ve sportovní malorážce postarala Nymburského kolegyně z plzeňské Dukly Veronika Blažíčková, která získala na zářijovém evropském šampionátu stříbro. I tento výsledek pomohl devatenáctileté střelkyni k zisku ceny pro nejlepší juniorku.

Brokař Lipták získal v trapu podruhé evropský titul a skončil třetí ve finále Světového poháru, ale na čtvrtý triumf v anketě mu to nestačilo. Ze slavnostního ceremoniálu si ale odnesl pušku značky Beretta, s níž před dvěma lety triumfoval na OH v Tokiu. Loni v září požádal o odkup této zbraně, ale Český střelecký svaz mu ji nakonec daroval jako poděkování za vynikající reprezentaci a řadu medailí z vrcholných akcí. Třináct let stará brokovnice stála jako nová 180.000 korun. Vystříleno z ní bylo zhruba 300.000 nábojů.

Dárek byl pro Liptáka překvapení. "Já jsem si říkal, co to tady dělá," prohlásil s úsměvem, když ji přebíral. Z této pušky začal střílet po olympijských hrách v Londýně 2012. Má ji doma, ale dosud byla v zápůjčce od svazu. "Ta zbraň je takový člen rodiny. Strašně mě to potěšilo, protože teď už můžu konečně říkat, že je to moje zbraň. Doufám, že v mém vlastnictví s ní budu mít úspěchy, jak jsem měl doteď," pochvaloval si.

Jednačtyřicetiletý Brňan plánuje s touto brokovnicí strávit zbytek kariéry. "Ta zbraň je v podstatě nesmrtelná, když se o ni člověk stará a když vám ji na letišti nezašantročí. Mám celkem dobré vztahy ve fabrice v Berettě. Kdykoliv jsem v Itálii, tak ji tam dáváme na servis," vyprávěl.

Jeho dvanáctiletý syn Daniel už si také střelbu vyzkoušel. A "medailová" zbraň pak může být i hezkou památkou. "Jednou, až přestanu střílet, tak zbraň zdědí můj syn a možná pak i vnoučata. Bude to takový náš rodinný klenot," prohlásil Lipták.

Výsledky ankety Střelec roku 2022:

Senioři: 1. Petr Nymburský (puška) 53 bodů, 2. Jiří Lipták (trap) 45, 3. Jakub Tomeček (skeet) 17.

Junior roku: 1. Veronika Blažíčková (puška) 36.

Talent roku: Anna Miřejovská (pistole).