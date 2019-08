Pumprla věří, že se po zranění brzy vrátí do tréninku a stihne MS

Praha/Soul - Kapitán českých basketbalistů Pavel Pumprla si v nedělním utkání v Hamburku proti Maďarsku poranil kotník, ale ve středu odletěl na generálku do Soulu s nadějí, že mistrovství světa v Číně stihne. Věří, že se brzy zapojí do tréninku a stihne v průběhu turnaje v Koreji nastoupit.

"Vypadá to líp, než jsem si myslel v první chvíli podle toho tenisáku, který mi v oblasti kotníku natekl a zbarvil se do různých barev. Za dva dny bylo razantní zlepšení. Vyšetření nepotvrdilo nic vážnějšího než jen drobné natažení vazů, už jsem schopen normálně chodit a brzy bych se měl vrátit k tréninku," řekl novinářům Pumprla.

"Tuším, že se budu spíš šetřit v nejbližších dnech. První zápas korejského přípravného turnaje je asi tak na hraně, ale nemá smysl s tím riskovat a něco přehánět. Uvidí se podle momentální situace," připojil. Češi se v Soulu utkají v soboru s Angolou, v neděli s Koreou a v úterý s Litvou. Do šampionátu v Šanghaji vstoupí 1. září proti USA.

Bezprostředně po zranění v Hamburku měl Pumprla obavy o účast na mistrovství. "V člověku trochu hrkne, ale zase jsem si řekl, že alespoň nebudu tři týdny bez dětí a bez manželky. Vyskočily obě stránky pohledu na věc. Každého by ale mrzelo o šampionát přijít. Podařilo se nám tam probojovat, takže jsem rád, že když už mě něco takového potkalo, tak se zranění ukázalo v únosné formě a mohu doufat, že to stihnu," prohlásil třiatřicetiletý nymburský křídelník.

Tým se podle něj popere o co nejlepší výsledek a má šanci bojovat o druhé postupové místo ze základní skupiny. "Věřím, že budeme dobře připravení a správně nahecovaní. Jak se blíží začátek šampionátu, už cítíme tíhu okamžiku, ale věřím, že to nebude deka, ale spíš půjde o pozitivní tlak, který nám spíš pomůže vytáhnout se k co nejlepšímu výkonu. Jedeme tam s hlavou nahoře a chceme se tak i vracet," podotkl.

Turnaje v Praze a Hamburku podle něj ukázaly, že je potřeba zlepšit defenzivu. A právě Pumprla je v obraně pro kouče Ronena Ginzburga nesmírně důležitý. "Problémy byly v obraně, s takovou bychom proti papírově silnějším soupeřům asi těžko uspěli. Snažíme se na tom dělat a trenér říká, že jsme typy hráčů, kteří se k nejlepší hře vyšponují v ostrých zápasech. Tak snad v tom má pravdu," usmál se kapitán.

V Číně budou basketbalisté hrát minimálně do 9. září. "Nikdy jsem nebyl s basketem takhle dlouho mimo domov, vychází to na nějakých dvacet dnů. Bylo složitější zabalit. Balím si sám. Konflikt, že mi tam něco žena zapomněla dát, by byl zbytečný. Rozdíl je, že si člověk nebere troje trenky, ale spíš všechny, co doma má, aby je při tak dlouhém pobytu nemusel točit naruby," usmíval se Pumprla.

Cítí, že první start na mistrovství světa po 37 letech ještě od dob Československa budí zájem. "Ještě jsem nebyl na světě, když tam reprezentace hrála naposledy. Zájem je veliký, já pozornost nevyhledávám, ale jsem s tím smířen. Přejou mi štěstí i lidi, o kterých jsem věděl, že basket normálně vůbec nesledují," řekl Pumprla.

Pocítil to i po nedělním zranění. "Překvapilo mě, jako velkou pozornost můj zdravotní stav vyvolal, co se všechno kolem strhlo. Dostal jsem snad dvacet zpráv s otázkou, jak kotník vypadá. To se mi během kariéry nestalo," podotkl.

Věří, že podpora příznivců bude cítit i v Číně. "V Šanghaji se otevírá Český dům, od basketbalové federace vím, že byl o lístky docela zájem. Manželka s dětmi chtěla jet moc, ale nakonec usoudila, že by to s našimi třemi potomky bylo extrémně náročné. Takže já tam budu mít podporu asi malou, ale věřím, že se tam nějací naši fanoušci objeví," dodal Pumprla.