Půlnoční mše mají výjimku, bude v katedrále v uzavřeném Hradě

Praha - Možností zažít tradiční štědrovečerní půlnoční mši bude letos méně než obvykle. Přestože vláda nakonec udělila pro účast na půlnoční bohoslužbě výjimku, mnohé farnosti již předem od jejich konání upustily a bohoslužby se uskuteční v časnějších hodinách. V ČR platí kvůli pandemii koronaviru zákaz nočního vycházení.

Půlnoční mše se v Praze uskuteční třeba v katedrále sv. Víta, kde pražské arcibiskupství získalo výjimku, protože areál Pražského hradu je dlouhodobě kvůli pandemii koronaviru uzavřen. Podle Stanislava Zemana z arcibiskupství se ještě jedná o možnosti udělení podobné výjimky na dopolední mši 25. prosince tak, aby na ni také mohl přijít povolený počet účastníků. Na půlnoční mši do katedrály se budou rozdávat na recepci pražského arcibuskupství na Hradčanském náměstí vstupenky do naplnění kapacity stanovené vládou, uvedl Zeman.

Povolený počet účastníků mší se s dnešním přechodem do čtvrtého stupně protiepidemických opatření snížil na 20 procent kapacity kostela. Na Štědrý večer se půlnoční v Praze uskuteční také třeba v kostele na Karlově, u sv. Ignáce nebo v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Seznam bohoslužeb v pražské arcidiecézi je na webu.

Půlnoční mše se konají také na přelomu starého a nového roku. Měla by se konat třeba ve Staré Boleslavi, kam plánuje dojít pouť od Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Projekt Via Sancta Mariana se loni poprvé pokusil obnovit tradici putování k Palladiu země české. Loni se cesty zúčastnily desítky poutníků - lidé se sešli u místa, kde tehdy ještě nestál obnovený Mariánský sloup a po vestě dlouhé 26 kilometrů věřící došli do rekonstruované a znovu otevřené baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Jedna z organizátorek pouti Dominika Bohušová dnes ČTK řekla, že začátek pouti u Mariánského sloupu v Praze bude letos již ve 13:00, aby poutníci došli do staroboleslavské baziliky do 23:00, poté platí zákaz vycházení. "Chtěli bychom putovat v malých skupinkách, v rozestupech, při paměti, aby se poutníci vzájemně nenakazili, ale s pamětí na ty, kdo putovat nemohou a rádi by se přišli poklonit Palladiu země české," uvedla. V bazilice budou vyprošovat ochranu před zhoubnými infekcemi, uzdravení nemocných i ozdravění lidských vztahů. Mši by měl sloužit kardinál Dominik Duka. Zpět poutníky odveze autobus.