Baku - Judista David Pulkrábek skončil na mistrovství světa v Baku ve 2. kole, když mu v kategorii do 60 kilogramů nevyšel zápas s Nizozemcem Tornikem Tsjakadoeou. I tak si díky výhře v 1. kole nad Juliem Molinou z Guatemaly připsal do žebříčku a olympijské kvalifikace 200 bodů, což je dvojnásobek bodů za triumf na turnaji Světového poháru.

"Nad body jsem nepřemýšlel, chtěl jsem předvést svůj nejlepší výkon a to jsem nepředvedl. Zklamání je to obrovské, zvláště po té náročné přípravě, ale takový je sport. Vítěz může být jen jeden," řekl ČTK a Radiožurnálu čtyřiadvacetiletý judista.

Pulkrábek šel do šampionátu v dobré formě. V červnu byl druhý na Světovém poháru v Bělehradu a v červenci bral bronz na Grand Prix v Záhřebu. V Baku však na tyto úspěchy nenavázal.

V prvním zápase sice Molinu udolal na wazari, ale nedokázal se dostat do tempa. Ve druhém kole s Tsjakadoeou brzy prohrával na wazari, po dvou minutách Nizozemec přišel s protiútokem a slavil postup.

"David se nepral dobře už v prvním zápase. Získal povinné vítězství, ale byl takový zatuhlý," řekl reprezentační trenér Petr Lacina. "Ve druhém utkání se také nepral pořádně. Neustál to psychicky, neuvolnil se, ani když prohrával. A když už se do soupeře konečně pustil, tak tím nejhorším způsobem. Věděli jsme, že tenhle chvat mu soupeř kontruje a také mu to okontroval," komentoval výkon svého svěřence.

"Na toho soupeře jsem měl. Ale zklamal jsem hlavně sám sebe. Nedostal jsem se do pohybu, to mě stálo wazari. Pak jsem se snažil stupňovat tlak, ale až zbytečně jsem tlačil. Ten nástup nebyl připravený, byla to chyba a on mě otočil," litoval Pulkrábek.

Šampionát v Baku pokračuje v pátek váhovými kategoriemi žen do 52 kilogramů a mužů do 66 kilogramů, kdy půjde do bojů zkušený Pavel Petřikov.