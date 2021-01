Půl roku před startem OH v Tokiu mají Češi jistých 42 míst

Praha/Tokio - Půl roku před zahájením odložených olympijských her v Tokiu má česká výprava zajištěných 42 účastnických míst, z toho deset na jméno. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikačních bojů by se toto číslo mohlo až ztrojnásobit. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne.

"Když se dostanou basketbalisti, tak by mohlo být reálný číslo sto dvacet, ale kvalifikační podmínky jsou hry od her těžší," řekl Doktor.

Letenku do Tokia už si splněnými limity zajistili atleti Zuzana Hejnová, Jakub Vadlejch, Nikola Ogrodníková a Tomáš Staněk, jejichž nominaci musí ještě potvrdit svaz, a plavci Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová a Kristýna Horská. Nominaci na jméno mají rovněž lezec Adam Ondra a sportovní gymnastka Aneta Holasová.

Po vítězství v domácí kvalifikaci se do japonské metropole mohou chystat také vodní slalomáři Jiří Prskavec, Kateřina Kudějová, Lukáš Rohan a Tereza Fišerová, nominace by neměla uniknout ani rychlostním kanoistům Josefu Dostálovi, Radku Šloufovi a bratrům Fuksovým či veslařům Ondřeji Synkovi, Lence Antošové a Kristýně Fleissnerové.

Díky postavení v žebříčku se na hry mohou chystat judista a jediný český vítěz z Ria Lukáš Krpálek, triatlonistka Vendula Frintová, aktuálně by se z pořadí dvouhry WTA kvalifikovaly mimo jiné tenistky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Sedm "kvótaplaců" vybojovali střelci a cyklisté, tři jezdci a po jednom jachtaři a moderní pětibojaři.

Z kolektivních sportů mají olympijskou naději už jen basketbalisté, které necelý měsíc před startem her čeká náročná kvalifikace v Kanadě. Dokončené kvalifikační boje nemá ani většina individuálních sportů, kvůli koronaviru se navíc řada z nich dál odkládá.

"Věřme, že to půjde co nejvíc na základě soutěží a žebříčků, jak to bylo naplánováno. Pokud ne, tak dle mého osobního názoru budou muset jednotlivé sportovní federace vymyslet co nejvíc férový systém, aby vybrali co nejspravedlivěji lidi, kteří pojedou," řekl Doktor. Konečnou nominaci do Tokia má plénum ČOV schválit 29. června.