Praha - Ačkoli jsou fotbalisté Dukly po sedmi kolech první ligy poslední v tabulce bez jediného bodu, nový trenér Roman Skuhravý je přesvědčený, že brzy tým z Julisky ukáže lepší tvář. Hráči na něj dělají velmi dobrý dojem a kouč věří ve zlepšení výsledků. Slíbil to i svému synovi, který prý fandí jen vítězům.

"Přípravný zápas s Norimberkem (0:4) mi ukázal spoustu zajímavých věcí. Šance si vypracujeme, ale nedáme, protože v útočném vápně nejsme klidní. A v obranném vápně si sami děláme problémy špatným postavením. Na tom teď makáme. Kádr je tu pracovitý a věřím, že půjdeme nahoru jak raketa. Jak jsem kluky načetl, dělají na mě velmi dobrý dojem," prohlásil Skuhravý v dnešním rozhovoru s novináři.

"Navíc syn mi říkal, že Dukle nefandí, protože je poslední. Tak jsem mu slíbil, že dlouho poslední nebudeme. On totiž fandí jen vítězům," usmíval se Skuhravý.

Právě kvůli synovi před týdnem ukončil angažmá v Opavě. Jeho rodina žije v Jablonci a on mohl syna vidět jen párkrát do měsíce. Stesk po domovu ho přiměl opustit slezský celek.

"Při odjezdu z Opavy jsem byl kontaktovaný Duklou, ve čtvrtek jsme se sešli a domluvili se. Já jsem plný sil a pro mě byl jediný důvod odchodu z Opavy má rodina. A Dukla splňovala to, co v tuto chvíli potřebuju. Jsem každý den doma s rodinou," vysvětlil Skuhravý.

Připustil ale, že odchod z Opavy pro něj nebyl snadný, jelikož si vytvořil silný vztah s hráči. "Rozlučka s hráči byla pro mě emočně nejnáročnější. Strašně si cením vazeb, které tam vznikly. Z průměrných hráčů a průměrného trenéra, který neměl větší úspěch, jsme vytvořili tým, který odvedl obrovský kus práce. Ale to je historie. Opavské hráče budu sledovat dál, máme spolu vztah, ale věřím, že si stejný vztah vytvořím i tady na Dukle. Jsem profesionál a teď se stoprocentně soustředím jen na Duklu," ujistil třiačtyřicetiletý kouč.

Na Dukle už dříve působil u mládeže a spolupracoval i s dosavadním trenérem Pavlem Drskem. O to těžší pro něj bylo ho ve funkci nahradit. A nakonec si ho nenechal ani jako asistenta. "S Pavlem Drskem jsme kamarádi, pracovali jsme spolu, ale rozhodnutí bylo čistě pro tým. Minimálně na podzim jsem chtěl úzký realizační tým nezatížený tou současnou situací. Rozhodně se ale pak nebráním další spolupráci s Pavlem Drskem, který je výborný trenér a skvělý chlap," řekl Skuhravý.

Za asistenta si vybral dosavadního kouče dukelské devatenáctky Richarda Poláka. "Spolupracovali jsme už před čtyřmi lety a nadále jsme byli v kontaktu. Vidí fotbal hodně zajímavě. Spolupracovat s námi bude i Tomáš Kulvajt, ale primárně bude trenérem juniorky," dodal.

Výraznou pomocí by měly být i dvě posily na stoperský post Nikola Raspopovič a především bývalý slovenský reprezentant Ján Ďurica. "Jsou to velmi zkušení hráči, persony, liga to brzo uvidí. Chceme, aby se o ně mohlo mužstvo opřít. Oba jsou silní v soubojích, ale nutí se i do rozehrávky, chceme je využít i v ofenzivě. Oba mají charakter. Jejich příchod je pro nás velkou pomocí," konstatoval Skuhravý.