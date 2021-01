Půjčovny: Skialpové lyže zažívají boom, stejně jako dětské běžky

Olomouc - Obrovský zájem o půjčení skialpových lyží, ale také běžek pro děti, pociťují v těchto dnech půjčovny lyžařského vybavení v Olomouckém kraji. Zájem lidí je podle nich extrémní, svou roli hraje i vládní opatření, které uzavřelo na několik týdnů lyžařské areály, ale i uzavření Alp. Půjčovny fungují jako výdejní okénka, podle jejich provozovatelů jim telefony "drnčí" od rána do večera. Nárůst počtu lidí, kteří se vydávají do hor na skialpech, pociťují i jeseničtí horští záchranáři. Vítají je, apelují však na ochranu přírody.

"Zájem je enormní, nárůst o skialpy je úplně extrémní oproti předchozím letům, je to letos absolutní skialpinistický boom, stejně jako o splitboardy, což je snowboardová obdoba skialpu. Skialpy chce téměř každý vyzkoušet. U nás v Čechách to však není úplně skialpinismus, ale spíše skitouring, chození po horách, ve volném terénu. Lidé nemají ambice na nějaký freeride v terénu, chtějí spíše vyrazit do hor a popojet si dolů," řekl dnes ČTK Martin Škrott z půjčovny lyžařského vybavení na Kraličáku, kde mohou zájemci o skialpy využít šest vyznačených tras.

Enormní zájem je podle Škrotta také o běžky, velkou roli přitom hrají především uzavřené lyžařské areály. Poptávka vzrostla především o běžky pro děti. "Spousta lidí začala letos chodit na běžky i s dětmi, což dosud nebylo," doplnil.

Jeho slova potvrzuje i řada dalších půjčoven, vybavení si lidé podle nich rezervují na víkend již od začátku týdne. Například v olomouckých půjčovnách nebyly tento týden dětské běžky téměř nikde k zapůjčení již v úterý. Lidé do hor vyrážejí i na sněžnicích, ve čtvrtek se na nich turisté vydávali například ze Skřítku na Jelení studánku, na běžné turistické trase byly totiž místy více než půlmetrové závěje.

Zvýšený počet lidí pohybujících se na skialpech v Jeseníkách zaznamenává i jesenická horská služba. "Přibývá jich, je to dobře. Jediné, v čem to dělá trochu problém, jsou pravidla o ochraně přírody, pohybu v národní přírodní rezervaci a v chráněné krajinné oblasti, které je potřeba dodržovat. Tím, že je zavřený přístup do Alp, návštěvnost skialpinistů se hodně zvyšuje. Hodně jsou vytížené i půjčovny, víme o tom. Ten pohyb skialpinistů je tady velký a stále vzrůstá," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Nárůst počtu skialpinistů si všímají i samotní vyznavači tohoto sportu. "Skialpinistů (v Česku spíš skitourerů) značně přibylo. To, co bylo k vidění na horách v posledních dnech a týdnech, se nikdy dřív, nebo ne v takové míře, ve spojení s chozením na pásech nedělo. Byla by škoda touto aktivitou zimní hory zdecimovat," apeluje jeden z nich na sociální síti ve skupině Skialp Jeseníky.