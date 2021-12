Půjčovny lyží zaznamenávají poptávku hlavně po běžkách, sjezdaři jsou obezřetní

Ilustrační foto - Do oblasti Šerlichu a Velké Deštné (na snímku) v Orlických horách vyrazily 4. prosince 2021 desítky běžkařů.

Ilustrační foto - Do oblasti Šerlichu a Velké Deštné (na snímku) v Orlických horách vyrazily 4. prosince 2021 desítky běžkařů. ČTK/Taneček David

Olomouc - Už druhou lyžařskou sezonu zaznamenávají půjčovny lyžařského vybavení poptávku především po běžeckých lyžích. Lidé je půjčují ve velkém na celou sezonu i pro malé děti. Naopak při půjčování sjezdových lyží jsou zákazníci obezřetní, obávají se opětovného uzavření lyžařských areálů, zjistila ČTK. Kvůli změně trendu způsobené pandemií koronaviru se řada půjčoven musela dovybavit, často však čelí nedostatku zboží na trhu.

"V posledních dnech registrujeme obrovský zájem, velký zájem je především o dětské lyže a současně k tomu lidé berou pro děti také běžky, to v předchozích letech nebylo. Lidé mají obavu, že kdyby byly areály opět zavřené, ať mají na zimu alespoň běžky, ty berou ve velkém i dospělí. Naopak o sjezdovky pro dospělé není zájem tak velký," řekl dnes ČTK pracovník půjčovny Skimax Olomouc.

Některé velikosti už v nabídce Skimaxu docházejí, jde hlavně o dětské velikosti běžek, které si lidé v téměř sto procentech berou na celou sezonu. "Nechybějí případy, kdy přijdou zájemci s metrovým dítětem, vezmou mu sedmdesátky lyže, protože ještě neumí lyžovat, a k tomu chtějí metrové běžky. Dřív se tak krátké běžky nikdy nepůjčovaly," doplnil zástupce půjčovny.

Stejné trendy registrují i v půjčovně Ski centrum Hranice, i tam je zájem hlavně o běžky. "Půjčuje se v dnešní době blbě, každý vyčkává, co vláda udělá, ohledně sjezdovek jsou lidé obezřetní. Zájem je o běžky, běžky a běžky. Zákazníci je berou pro celou rodinu, půjčují je na celou sezonu, ale i kupují," řekl dnes ČTK zástupce centra Jaroslav Losert.

Změnu chování zákazníků pociťují i v Jankusportu v Přerově. Zatímco dříve se v jejich prodejnách stály fronty na půjčení sjezdových lyží, nyní odbavují většinou jen zájemce o dětské vybavení. "Loni se lidé mohli pohybovat jen mimo sjezdovky, letos zatím opatření není, ale mezi lidmi přetrvávají obavy," řekl ČTK majitel provozovny Jaroslav Janků. Běžky zde půjčují krátkodobě, lidé rezervují termíny hlavně mezi svátky.

Zástupci půjčoven zároveň uvedli, že kvůli změně trendu museli doplnit zásoby, kromě běžek se to týká i skialpů, například ve Skimaxu je od letoška poprvé půjčují i na celou sezonu. Narážejí však na to, že zboží je na trhu nedostatek. "Když se areály zavřely a půjčovaly se jen běžky, dokoupili jsme letos několik stovek párů běžek, a vše už je skoro rozpůjčované, něco však ještě musíme dokoupit, čekáme, až zboží dostane velkoobchod," doplnil zástupce Skimaxu. "Chtěli jsme dokupovat, ale není co, sklady jsou prázdné," uvedl Jaroslav Losert z Hranic.

Podle Jaroslava Janků z Jankusportu je s běžeckým vybavením problém v dodávce z asijských zemí. "Běžecké boty vyráběné v Číně, což jsou nižší řady bot, dodány nejsou, budou až v termínu leden až březen. Týká se to průřezu všemi značkami," uvedl Janků. Ostatní firmy vyrábějící jinde podle něj zase poptávku nestíhají pokrývat.