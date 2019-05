Půjčka.co: Zájem o spořicí účty v nabídce bank prudce stoupá

Praha - Zájem o spořicí účty v nabídce bank prudce stoupá, od prosince 2018 do května 2019 se zájem o ně zvýšil o více než 30 procent. Vyplývá to ze statistik internetového srovnávače finančních produktů a služeb Půjčka.co. Jeho analytici očekávají další nárůst spořicích vkladů.

Lidé měli podle statistiky České národní banky a výpočtů ČTK koncem března uloženo na spořicích účtech včetně termínovaných vkladů přibližně 1,25 bilionu korun, více než polovina z této částky byly klasické spořicí účty v bankách. Vklady ve všech formách spořicích účtů (včetně termínovaných) se meziročně zvýšily o 12 procent, v absolutním vyjádření o 134 miliard korun.

"Doba ekonomického růstu a divokých investic do výnosných, ale rizikových transakcí může brzy skončit. V nedávné minulosti jsme zažili celosvětové hospodářské krize, které přišly jako blesk z čistého nebe a způsobily obrovské ztráty státu, firmám a především občanům," uvedla analytička Kristýna Bajer z Půjčka.co. Spořicí účty podle ní představují jistotu, že lidé o své peníze nepřijdou a navíc se jim zhodnotí.

Možnou poptávku po jistotě v nejistém období si podle ní uvědomila řada velkých bank a výrazně zvedla úroky u spořicích účtů. "Další banky budou nuceny trend zvyšování úroků u spořicích účtů následovat, aby nepřišly o své klienty a získaly nové. Tento konkurenční boj přinese další výhody zákazníkům," dodala.

"I my letos evidujeme zvýšenou poptávku po spořicích účtech," doplnil člen představenstva ChytryHonza.cz Ondřej Veselovský. Stojí za tím podle něj politika České národní banky, která přinesla zvýšení úrokových sazeb. Problémem zhodnocení takového způsobu uložení peněz však často bývají různá omezení, kvůli kterým pak nelze nejvýhodnější nabídku skutečně získat. "Ať už je to výše vkladu, či časové období, po kterou zvýhodněné úročení trvá," podotkl.

Vklady i úvěry jsou ovlivňovány tržním prostředím. Pokud ČNB zvyšuje základní úrokové sazby, vzniká i bankám prostor pro zvýšení úrokových sazeb u vkladů.

"Na zvyšování sazeb ČNB reagovala Raiffeisenbank již na začátku roku, kdy jsme našim klientům nabídli úrokovou sazbu tři procenta," řekla ČTK mluvčí banky Petra Kopecká. "Equa bank zvyšovala úrokové sazby na většině depozitních produktů za poslední rok několikrát. Nyní nabízíme spořicí účty s úročením 1,2 procenta ročně," uvedl ředitel produktů a rozvoje obchodu retailového bankovnictví Equa bank Ondřej Hák. "Hello Bank! nabízí úrok 1,5 procenta, je bez podmínek a poplatků," dodala Gabriela Pithartová z Hello Bank! by Cetelem.