Pudil po návratu z Anglie a karanténě začal trénovat s Boleslaví

Mladá Boleslav - Mladoboleslavský obránce Daniel Pudil se zapojil do týmového tréninku o dva týdny později než jeho spoluhráči. Čtyřiatřicetiletý fotbalista totiž po návratu od rodiny v Anglii musel absolvovat test na koronavirus a nastoupit čtrnáctidenní karanténu.

"Na návrat jsem se těšil hodně, možná více než ostatní kluci, protože jsem byl v Anglii a po návratu do Česka jsem byl ve čtrnáctidenní osobní karanténě. A v té době jsem trénoval jenom doma na zahradě," řekl Pudil pro klubový web.

Poděkoval boleslavskému klubu i trenérovi Jozefu Weberovi, že dostal volno a mohl vyrazit za dětmi a partnerkou. Dostat se ze zahraničí do Česka pro něj bylo mnohem komplikovanější než vycestovat do Anglie.

"Z Prahy jsem odletěl do Londýna, odkud mě známý odvezl autem k rodině. Cesta zpátky byla o poznání složitější. Musel jsem si zařizovat spousty papírů. Z Anglie jsem letěl do Německa a potom po vyřízení potřebných dokumentů na české ambasádě jel autem do Česka a podstoupil test na covid-19, po kterém jsem nastoupil karanténu," popsal Pudil.

V Anglii se udržoval v kondici běháním nebo ježděním na spinningovém kole. "Nic mi tam nechybělo. Užíval jsem si společnost s dětmi a partnerkou. Když jsem se vrátil do Česka a byl v karanténě, tak mně scházel ten rituál, kdy se po ránu vydám autem do Boleslavi, dopřeji si kávu a těším se na spoluhráče," přiznal bývalý hráč Liberce, Slavie, Genku, Watfordu nebo Sheffieldu.

Věří, že se dohraje ročník nejvyšší soutěže, který byl kvůli koronavirové pandemii přerušen v polovině března. Termín znovuzahájení první ligy byl zatím stanoven na 25. května.

"Bude to bez diváků trošku jiné, ale lidi se na závěr fotbalové ligy alespoň podívají v televizi a věřím, že se dohraje regulérně," konstatoval Pudil, jehož mužstvu patří v tabulce páté místo.

"Musíme dostat do sebe formu pro zbytek ligy. Máme na to ještě tři týdny a doufám, že to zvládneme a do pokračování mistrovské sezony vkročíme tak, jak jsme skončili před pauzou v Ostravě," připomněl boleslavské vítězství 3:2 ve 24. kole.

Podle Pudila by bylo dobré, kdyby týmy před začátkem ligy mohly sehrát jeden nebo dva přípravné zápasy. "Když ale nebudou a rozdáme si to jenom na tréninku mezi sebou jedenáct proti jedenácti, bude nám to stačit," prohlásil pětatřicetinásobný reprezentant.