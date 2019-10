Publicisté: Fenomén jako Gott se již na hudební scéně neobjeví

Praha - Za největší hudební osobnost české populární hudby označili hudební publicisté zpěváka Karla Gotta, který v úterý ve věku 80 let po těžké nemoci zemřel. Podle autora kolekcí hudebníkových písní vydaných ke Gottovým osmdesátinám Miloše Skalky, redaktora Lidových novin Ondřeje Bezra i novináře Honzy Dědka se již na české scéně podobný fenomén pravděpodobně neobjeví; v současné době ho nemůže nikdo nahradit. Také jeho proslulosti v zahraničí se zatím žádný zpěvák či hudebník nevyrovnal, řekli ČTK.

"S odchodem Karla Gotta jako by odešel kousek každého z nás," prohlásil Skalka. Dodal, že se zpěvákem skončila významná éra české populární hudby. Sám si hudebníka pamatuje jako člověka s neuvěřitelným rozhledem i rozletem. "Byl naprosto jedinečný, i v mezinárodním měřítku", uvedl publicista s tím, že ani na zahraniční scéně nezná nikoho, kdo by dokázal vyhrávat žebříčky popularity po tak dlouhou dobu.

Místo, které Gott na české hudební scéně zastával, již po něm nikdo neobsadí, řekl Skalka. Podobně se vyjádřili i dva další publicisté. "V tomto rozměru takováto osobnost již nepřijde," prohlásil Bezr. Hudební scéna se podle něj změnila a funguje na jiných principech než v 60 a 70. letech, kdy zpěvák začínal. Je mnohem rozdrobenější. "Nikdo již nevydá tolik desek a cédéček. Karel Gott se již nebude opakovat" doplnil Dědek.

Oba novináři také zopakovali, že se zpěvák dokázal proslavit i v dalších státech v takovém rozsahu, v jakém se to žádnému jinému hudebnímu umělci nepovedlo. Děděk připomněl například popularitu, které se Gott těšil v sousedním Německu, a hudebníkovo dávné půlroční angažmá v Las Vegas.

"Je nezpochybnitelné, že byl největší persóna, kterou tato země v dějinách populární hudby vůbec měla," uvedl Bezr. Ve světle jeho velikosti je podle něj irelevantní, zda se jeho písničky někomu líbily nebo nelíbily. "Je to jeden z mála Čechů, kterého zná v naší zemi úplně každý," uzavřel publicista.

Podle Dědka byl Gott "soundtrackem našich životů". Jeho písně zněly opravdu všude, publicista si s umělcem spojuje i řadu událostí novodobých českých dějin. Za velmi obdivuhodné označil novinář i to, jak si Gott dokázal podmanit nové a nové generace posluchačů. "Mladí umělci mu psali písně a pokládali si za čest, když s ním mohli zpívat duet," uvedl. Jmenoval například zpěváka Richarda Krajča, který letos napsal duet pro Gotta a jeho dceru.

Supraphon: Jedinou útěchou je, že Gotta ještě mnohokrát uslyšíme

Jedinou útěchou pro rodinu, všechny fanoušky i vydavatele hudby je po úterní smrti Karla Gotta to, že ho ještě mnohokrát uslyšíme. ČTK to řekla ředitelka vydavatelské firmy Supraphon Iva Milerová. Jsou totiž podle ní lidé a písně, na které nejde zapomenout, a srdce, jež nehasnou. Odkázala tak na Gottovu píseň Srdce nehasnou, kterou zpěvák nedávno nazpíval se svou dcerou Charlottou. Firma Supraphon, která vydala většinu Gottových tuzemských alb na desítkách milionů nosičů vyjádřila nad zpěvákovým úmrtím zármutek.

"Pro jeho vydavatelskou firmu by bylo snadné, jen hrdě vyčíslit stovky zpěvákových nahrávek v katalogu a miliony prodaných kusů zvukových nosičů i digitálních záznamů, ale to rozhodně není dost. Vztah Karla Gotta a Supraphonu je totiž historicky neobyčejný - téměř 60 let spolupráce, mnohem víc než pouhý kontakt zpěváka a jeho vydavatele," uvedla Milerová.

Jen u Supraphonu Gott získal pět stříbrných, 40 platinových a 37 platinových a multiplatinových desek za mimořádný počet prodaných hudebních nosičů. K tomu jako první v Čechách obdržel Diamantovou desku a zatím jako jediný převzal Křišťálového lva Supraphonu. Například v roce 2017 převzal dvojnásobnou Platinovou desku Supraphonu za prodej alba z roku 2016 s názvem 40 slavíků. Platinová deska se uděluje za milionový obrat při prodeji alba. Už roce 1992 dostal od Supraphonu diamantovou desku za 13 milionů prodaných nosičů.

Úspěch Gott slaví i na internetu. Letošní duet s dcerou Charlotte Ellou Srdce nehasnou má už na serveru YouTube téměř 15 milionů zhlédnutí. Posledním zpěvákovým albem se stala loňská deska Ta pravá. U příležitosti zpěvákových osmdesátin pak letos vyšly dvě velké kolekce jeho písní, které zmapovaly bezmála šest dekád jeho kariéry. První je komplet Největší hity 1964-2019, který vyšel na čtyřech CD. Druhý má pak podobu boxu 15 CD pod názvem Singly - 300 písní z let 1962-2019.

V tuzemsku a zahraničí, včetně například Velké Británie, Japonska, USA či Kanady, se podle Gottových internetových stránek prodalo na 30 milionů zvukových nosičů. Nejprodávanějším zahraničním albem s asi 4,5 milionu nosičů se stalo LP Karel Gott (1977) nazpívané v ruštině. Nejprodávanějším albem v Česku jsou pak Vánoce ve zlaté Praze, poprvé vydané v roce 1969, za něž Gott dostal multiplatinovou desku Supraphonu (2004).

Supraphon eviduje přes 1000 nahrávek Gottových písní a videoklipů. Podle stránek fanoušků čítal jeho repertoár přes 2500 písní, včetně různých verzí jedné písně a také asi dvou stovek duetů, které nazpíval například s Helenou Vondráčkovou, Evou Pilarovou, Lucií Bílou nebo Evou Urbanovou.