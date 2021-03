Ptačí chřipka zasáhla velkochov slepic na Hradecku a kachen na Nymbursku

Slibovice (Nymbursko) - Ptačí chřipka zasáhla velkochov 175.000 slepic v Kosičkách na Královéhradecku a chov 7500 kachen v Záhornici na Nymbursku. Letos jde o 24. a 25. zjištěné ohnisko nákazy ptačí chřipky v ČR. Drůbež bude utracena. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Česká republika bude žádat finanční pomoc pro zemědělce od EU. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jsou ekonomické dopady na chovatele obrovské.

V Kosičkách byla v závěru minulého týdne potvrzena ptačí chřipka v chovu kachen společnosti Perena. Chov slepic je od ní vzdálený asi 600 metrů a patří Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. "Veterinární inspektoři prověřuji, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen do chovu nosnic," uvedl mluvčí.

Na obou farmách byla podle něj přijata předběžná opatření proti šíření nákazy. Okolo obou nových ohnisek bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Veterináři se při zjišťování příčin nákazy zaměřují na společnost Perena, v jejíchž chovech bylo zatím kvůli ptačí chřipce utraceno kolem 55.000 kachen, "Vzhledem k tomu že se aviární influenza objevila již v devíti provozech jednoho chovatele, je zřejmé, že pravidla biologické bezpečnosti na těchto farmách nebyla nastavena správně, nebo se nedodržovala. I to bude předmětem došetřování celé této kauzy ze strany SVS," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

V českých chovech byla v posledních dnech kvůli ptačí chřipce utracena více než třetina ze 150.000 kachen určených na rozmnožování. Dalších asi 20.000 kachen ještě bude utraceno. Kromě chovu v Záhornici, budou likvidovány i chovy kachen v Kosičkách a Lukové na Hradecku, kde byla nákaza zjištěna minulý týden. V obci Slibovice na Nymbursku likvidace chovu kachen začala dnes.

Chovatelé slepic v Kosičkách nahlásili v neděli zvýšený úhyn. Podnik má ještě chov v Mlékosrbech. "V současné době tam provádíme odběry vzorků," řekl ČTK ředitel královéhradecké krajské veterinární správy Aleš Hantsch. Příčinu nákazy podle něj veterináři zjišťují a jednotlivé chovy stále testují. "Výsledky, které jsme obdrželi včera z dalších hospodářství, která se odebírala již podruhé, jsou negativní," uvedl Hantsch.

Likvidace chovů kachen v Kosičkách a Lukové je plánovaná na středu. Nejdříve ve čtvrtek by měla podle Hantsche začít likvidace chovu slepic v Kosičkách. Trvat by mohla do konce týdne. Ptáci budou vynášeni z hal a usmrcováni v kontejnerech s oxidem uhličitým. Likvidaci budou, stejně jako u chovů v minulém týdnu, dělat hasiči. "Počítáme s nasazením profesionálních i dobrovolných hasičů. Protože jde v Kosičkách o velké množství ptactva, budeme žádat o spolupráci Záchranný útvar HZS ČR se sídlem v Hlučíně," řekla ČTK mluvčí hradeckých krajských hasičů Martina Götzová.

Likvidace chovů má dopad i na další zemědělce, kteří ale na rozdíl od přímo zasažených chovatelů nemají nárok na kompenzaci. Česká republika v této souvislosti hodlá požádat o pomoc EU.

"Dnes se proto dopisem obrátíme na Evropskou komisi s žádostí o náhrady za výpadky na trhu. Stejný postup jsme využili v roce 2006 při prvním výskytu ptačí chřipky, Komise tehdy finanční prostředky vyplácela," uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Současně apeloval na chovatele, aby dodržovali všechna pravidla chovu. "Striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu," uvedl ministr.

Podle Dlouhé utrácení nosnic zatím neovlivní situaci na trhu ohledně soběstačnosti nebo konzumních vajec. Jiná situace je u chovů kachen. "V současné chvíli je nutné zamezit dalšímu šíření nákazy vzhledem k obrovským ekonomickým dopadům pro chovatele drůbeže," dodala. Kvůli vybíjení rodičovských hejn kachen očekává unie nedostatek českých kachen na podzim a v zimě.

Choroba je nebezpečná pro ptáky, dosud se přitom předpokládalo, že se na lidi nepřenáší. V únoru ale oznámilo Rusko, že zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé se spotřebitelé nemusí obávat, přenos choroby nebyl prokázán z člověka na člověka ani ze zpracované drůbeže na lidi.