Praha - Ptačí chřipka se rozšířila do čtvrtého kraje, Plzeňského. Veterináři ve vesnici Bzí, což je část obce Letiny poblíž Přeštic, potvrdili páté české ohnisko. Bylo v malochovu drůbeže, kde do dnešního rána uhynulo šest z 21 kusů drůbeže, další ptáci vykazovali klinické příznaky. Vyšetření potvrdilo subtyp H5N8, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer.

Původně chovatelka ve čtvrtek vpodvečer nahlásila úhyn několika slepic a jednoho kohouta. Jakým způsobem se choroba do chovu dostala, se zjišťuje. Zbývající kusy drůbeže veterináři usmrtí. Subtyp choroby H5N8 je nebezpečný pro ptáky, na člověka se nepřenáší.

V okolí ohniska bude vymezené tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich se vyhlásí mimořádná opatření. Ta omezí hlavně pohyb drůbeže do a z pásem a veterináři v oblasti provedou soupisy chovů drůbeže.

Ohniska se již objevila v jižních a středních Čechách a také v Pardubickém kraji. Poslední potvrdili veterináři ve čtvrtek. V ochranném a dozorovém pásmu nového ohniska ptačí chřipky v Katovicích na Strakonicku je 12 velkochovů, v nichž jsou desítky i stovky tisíc zvířat. Přímo v ochranném tříkilometrovém pásmu jsou tři komerční chovy. Veterináři budou kontrolovat i vykrmenou drůbež určenou na jatka.

Veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán, uvedli již dříve. Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy.

Veterináři upozorňují na to, že u chovů, kde není možné zajistit umístění ptáků v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlek trusem divokých ptáků.

Stát kvůli snaze omezit přenos choroby zakázal v celé ČR větším chovatelům chov drůbeže ve volných výbězích, omezuje se rovněž prodej a přemisťování drůbeže. Agrární komora upozornila na to, že české drůbeží maso a vejce uváděné na trh jsou pro spotřebitele bezpečné a z pohledu konzumace nezávadné.

V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137.000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98.000 ptáků, a to většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Teď je v Evropě podle veterinářů asi 170 ohnisek nákazy přímo v chovech.