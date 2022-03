Psycholožka: Příčiny útoku žáka na učitele mohou být různé, třeba i drogy

Praha - Příčiny agrese žáka, který dnes zaútočil na svého vyučujícího mačetou, mohou být z psychologického hlediska různé. Vliv mohly mít psychopatické rysy nebo i drogy. ČTK to řekla psycholožka Václava Masáková. Žáci a zaměstnanci školy se podle ní s neštěstím budou vyrovnávat každý trochu jinak, u některých to může vyvolat i příznaky posttraumatického syndromu. Předpokládá, že psychologové dotyčným pomohou podobně jako při jiných nešťastných událostech.

Fotogalerie

Jeden z žáků dnes před polednem zaútočil na učitele ve Středním odborném učilišti v Ohradní ulici v Praze 4. Napadený zraněním podlehl. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) měl učeň zřejmě s učitelem konflikt, ve středu měl studijní neúspěch. Příčiny nešťastné události se podle něj musí vyhodnotit hlubší analýzou. Podotkl, že svou roli mohlo sehrát i omezení provozu škol v době epidemie covidu-19.

Podle Masákové mohly vést k agresi žáka různé věci. Jako možné důvody uvedla například vliv drog, psychopatické rysy nebo změněnou osobnost. "Je tam spousta faktorů, které mohly toto ovlivňovat," řekla.

Policejní mluvčí Jan Rybanský ČTK řekl, že podezřelého, devatenáctiletého žáka, zadrželi policisté z oddělení vražd v Dolních Břežanech. Při zatýkání nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.

Masákoá si nemyslí, že může jít o selhání školy. "Já, pokud vím, tak Ohradní je škola, která je poměrně stabilní," uvedla. "Ale fakt je, že je to učiliště, kam směřují žáci, kteří neměli zrovna nejlepší prospěch i na základní škole. Takže určitě je možné, že se tam mohou dostat děti, které prostě ani tam osnovy (učiva) nezvládají," soudí.

Také podle ní mohla k neštěstí přispět možná i dlouhodobá výuka na dálku. Jednak kvůli tomu, že se při ní často zpřetrhaly vztahy mezi žáky. A dále i kvůli tomu, že se prohloubily rozdíly ve znalostech a dovednostech dětí. "A teď, když se to školy snaží nějakým způsobem dohnat a srovnat, tak je to další větší nárok jednak na nervy učitelů, ale i na nervy dětí, protože někteří jsou vepředu, někteří jsou zase hodně pozadu," vysvětlila. "Ale to všechno ukáže až nějaký rozbor situace, protože jednoznačně se to teď nedá pojmenovat," dodala.

Škola by podle ní měla teď za pomoci psychologů postupovat standardně jako při jiných podobných neštěstích. "Musí se s těmi dětmi mluvit. Je dobré, když ve škole vznikne pamětní koutek, aby se děti s tím mohly postupně nějak smiřovat," řekla. Každý se podle ní s takovou událostí vyrovnává jinak a někteří lidé mohou mít i příznaky posttraumatického syndromu. "Pak je potřeba pracovat nejen se třídou, nebo s kolektivem, ale i individuálně," uzavřela.

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana je nyní škola vyklizená a s jejími žáky i zaměstnanci bude pracovat psycholog. V pátek zůstane škola uzavřena.