Psycholog: Vlády musí v boji s virem dávat rozkazy, ne doporučení

Londýn - Z mnoha evropských zemí, ze Spojených států nebo z Austrálie v posledních dnech přicházejí zprávy o tom, jak lidé ignorují apely politiků v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Podle profesora behaviorální vědy Nicka Chatera, který působí na anglické vysoké škole Warwick Business School, ovšem není chyba jen na straně veřejnosti. Akademik vidí také "obrovské komunikační selhání" na straně politických lídrů, jejichž vyjádření jsou mnohdy nejednoznačná. Řekl to americké televizi CNN.

"Když je lidem poměrně jemně doporučováno, aby něco nedělali, pak si nemyslím, že bychom je měli vnímat jako nějak nehorázně nerozumné, když to nakonec stejně dělají," myslí si odborník na komunikaci a rozhodovací procesy.

"Protože vzkaz, který nepřímo dostávají, je ten, že to není zas tak důležité, protože když je to opravdu důležité, tak vám to říkáme. Neříkáme věci jako 'doporučujeme vám zastavovat na červenou, doporučujeme vám jezdit na téhle straně vozovky'. Prostě říkáme, že se to musí. A když to neděláte, porušujete zákon," pokračoval Chater.

Vlády zemí mimo jihovýchodní Asii se podle CNN zdráhaly zavést tak přísné režimy jako Čína, přičemž i ty, které už pohyb obyvatel omezily, mají problémy s porušováním pravidel. V Británii, v Německu či v Austrálii dosud úřady jen veřejnost vyzývaly k omezení vycházení či kontaktu s blízkými. Výsledek byl takový, že Britové o víkendu ve velkém vyráželi do městských parků nebo do velšského národního parku Snowdonia. Z Kalifornie byly zase hlášeny davy na plážích i turistických trasách, ačkoli plošná karanténa v nejlidnatějším americkém státě platila už od pátku.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom v pondělí vyzval mladé lidi, aby nebyli sobečtí, následně tamní úřady uzavřely parkoviště v blízkosti pláží a parků. Britský premiér Boris Johnson zase v pondělí večer ohlásil zpřísnění omezení a obyvatelům své země vzkázal, že by se neměli stýkat s přáteli a vycházet by měli jen pokud nemohou pracovat z domova, nebo si potřebují nakoupit základní zboží. I dnes ovšem na sociálních sítích kolovaly fotografie zaplněných vagónů londýnského metra, načež britský ministr zdravotnictví Matt Hancock zdůrazňoval, že nová oznámení nejsou doporučeními, nýbrž pravidly, která budou vynucována.

Podle profesora Chatera byli západní politici "ve své komunikaci velmi neurčití" a ukazuje se, že samotné apely nejsou dostatečné. Opatření pro potlačení nákazy koronavirem podle něj musí být povinná, pokud mají být efektivní.

"Je tady obrovské komunikační selhání," řekl. "V Číně je jádrem (strategie) zkrátka velmi tvrdá karanténa, pravděpodobně i tvrdší karanténa, než jaká by byla potřeba. Ale víme, že velmi přísné omezení pohybu bude fungovat. A v Koreji mají lidé o hodně větší svobodu při vycházení, ale mají tam extrémně důkladné testování (na přítomnost koronaviru), a to v masivním měřítku. Potřebná je nejspíše kombinace těchto strategií," dodal.