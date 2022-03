Psycholog: Současné krize se podepíší na psychice mladší generace

Praha - Člověk je schopen dobře fungovat během krize, propad zpravidla přichází při oddechu. V rozhovoru to řekl Filip Děchtěrenko z Psychologického ústavu Akademie věd ČR (AV). Akademie rozhovor poskytla médiím. Děchtěrenko ohledně vlivu válečného konfliktu na lidskou psychiku upozornil, že je třeba, aby si lidé, kteří jsou mimo válečný konflikt, vyhradili čas pro sebe, regulovali konzumaci zpráv a snažili se omezit jiné zdroje stresu. Dodal, že současné krize se do budoucna podepíší na psychice mladé generace.

"Lidská psychika má mnoho obranných mechanismů, to znamená my nejsme schopni žít v neustálém strachu (...) vlastně se s tím vyrovnáváme a jsme schopni fungovat poměrně dobře během krize. A většinou (...) propad dochází až potom, co si oddechneme," uvedl. "Teď máme mnoho uprchlíků z Ukrajiny, oni se většinou zhroutí až potom, co jsou v klidu, bezpečí a potom přichází ta těžká fáze," upozornil.

Děchtěrenko lidem, kteří jsou mimo válečný konflikt, doporučuje, aby pracovali na své vlastní pohodě. "Je důležité neutápět se ve zprávách, ale věnovat nějaký čas rodině, svým koníčkům. Klidně omezit nějaké další zdroje stresů, protože jinak se nám to může naakumulovat a celková míra potom může člověka zlomit. My něco vydržíme, máme nějakou psychickou odolnost, a v určité chvíli je toho tolik, že to může i ty silnější jedince zlomit. Je dobré tzv. upouštět páru," podotkl.

Děchtěrenko upozornil, že v budoucnu lze očekávat ve společnosti velkou vlna úzkostí a příznaků deprese. "To už se ukazuje teď. Ať už se podíváte na data z Linky bezpečí, jak se množí dotazy, tak tento nárůst bude velmi velký," řekl. "A u lidí, kteří utíkají z války, se dá určitě očekávat posttraumatická stresová porucha. To jsem si dost jist," dodal.

K dotazu, jak se nynější krize, válka na Ukrajině i pandemie covidu-19, mohou podepsat na psychice příslušníků mladší generace, Děchtěrenko řekl, že "extrémně". "Myslím si, že nějakou formu nejistoty, nebo nějaké krize zažívala každá generace. Že se nedá moc snadno říci, že tady je generace lidí, která nikdy nezažila žádný problém. Každá generace má ten problém svůj," poznamenal. "Nicméně vzhledem k závažnosti problémů, které teď jsou, a vzhledem k tomu, jak dlouho jsme byli v latentním klidu, teď očekávám, že problémy budou velké na různých frontách, a to se velmi silně podepíše na psychice," uvedl.

"Já to sám vidím na studentech, kteří už prošli tou covidovou vlnou, jak se to projevilo na jejich motivaci, na jejich schopnosti zapojení a to vlastně byl teprve začátek. (...) Myslím si, že generace mladých lidí to bude mít velmi těžké a nejenom se subjektivního pohledu, ale i objektivního," dodal Děchtěrenko.