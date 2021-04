Psycholog: Pozitivní test ve škole může být pro děti traumatizující

Olomouc - Ponižující pocit ale i traumatizující zážitek může pro některé děti znamenat pozitivní výsledek testu na covid-19, který se odhalí při hromadném antigenním testování ve školách. Stigma může nastat ve chvíli, kdy jsou kvůli tomuto výsledku vyřazeny z kolektivu, upozorňuje olomoucký klinický psycholog Adam Suchý. V pondělí jen v Olomouckém kraji kvůli dvěma čárkám na testeru muselo opustit školy několik dětí. Přes ubezpečování pedagožek a uklidňování se v řadě případů neobešla tato situace bez pláče, zjistila na místě ČTK. Testovat se děti z 1. stupně budou dvakrát týdně, ve čtvrtek kvůli pozitivním výsledku jednoho z nich bude muset odejít celá jeho třída.

Podle psychologa jde o děti ve věku, kdy se učí navazovat a udržovat mezilidské vztahy a sociální dovednosti, a po poměrně devastujícím roce izolace přichází z hlediska sociálního a osobnostního vývoje další rána. "Děti nemají žádné fyzické potíže, připadají si zdravé, většina z nich se těší do školy na kamarády a na fungování, které znaly dříve a najednou jim někdo řekne, že nejsou v pořádku a označí je za nemocné a nebezpečné svému okolí," řekl ČTK psycholog Adam Suchý, který působí také jako psychoterapeut a soudní znalec.

Poukazuje i na to to, jak se musí cítit školák, který není ve třídě úplně oblíben a nyní "kvůli němu" musí zůstat opět celá třída doma. "Když se podíváte na svět dospělých, kde jsou lidé frustrovaní, podráždění, udávají se kvůli rouškám, nadávají si, napadají se a hledají viníky, nedá se čekat, že by svět dětí reagoval jinak. Kromě toho víme, že dětský kolektiv si obecně servítky nebere," míní psycholog Suchý. Podle něj je také matoucí názor, že to "děti nějak zvládnou". "Jistě, některé děti to zvládnou bez problémů. Ale nás by měly zajímat ty děti, pro které to problém bude, protože děti "nějak zvládnou" i zanedbávání, týrání nebo šikanu, ale to neznamená, že bychom je tomu měli vystavovat," míní odborník.

Podobnou situaci již první testovací den řešili učitelé na několika školách v Olomouckém kraji. Například na ZŠ Stupkova v Olomouci bylo ze 170 dětí pozitivně testováno jedno dítě, pozitivitu potvrdil i následný PCR test, zjistila ČTK. Podle ředitele školy Pavla Hofírka se snaží učitelé k siuaci stavět taktně, před testováním děti upozorňují, že v případě dvou čárek na testeru se neděje nic špatného a pozitivní výsledek ostatním dětem nesdělují. "Celé je to o pedagogickém mistrovství jednotlivých učitelek. Sám jsem v několika třídách viděl, že děti si s testováním a případnou pozitivitou opravdu nelámaly hlavu, když jim to paní učitelka dobře podala," řekl ČTK ředitel. Podle něj i ministerstvo doporučovalo, aby to s dětmi předem probrali i rodiče.

I přesto bychom podle psychologa neměli nadřazovat falešný pocit ochrany tělesného zdraví nad tím duševním. "Rodiče mohou děti utěšovat, mohou jim vysvětlovat situaci, mohou je podporovat ve zvládání testování, které z technického hlediska zvladatelné je. Z psychologického hlediska a z celkového výše uvedeného kontextu bychom jim ale pomohli nejlépe, pokud bychom je takové situaci vůbec nevystavovali," dodal psycholog Adam Suchý.