Psychicky nejtěžší zápas kariéry, řekl Masopust o netradiční roli stopera

Berlín - Slávistický fotbalista Lukáš Masopust nastoupil v závěrečném utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Berlíně proti Unionu nezvykle na pozici stopera. Jinak pravý krajní bek či záložník připustil, že odehrál psychicky nejnáročnější zápas kariéry, ale netradiční roli zvládl a pomohl Pražanům k remíze 1:1, která jim zajistila postup do vyřazovací fáze.

"Takhle psychicky náročný zápas jsem ještě asi nehrál. Na beku nebo v záloze si občas zaútočíte a nemusíte se tak soustředit. Na stoperu si musíte pořád hlídat náběhy za nás, furt být koncentrovaný, jestli vystoupit nebo naopak zajistit," řekl na tiskové konferenci Masopust.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský ho nasadil na nezvyklý post proto, že vzhledem k pětiobráncovému systému Unionu postavil tři stopery. "Vypadalo to, jako by se na stoperu narodil. Neskutečný výkon. Maso (Masopust) to vzal na sebe a ukázal se jako správný kapitán," uvedl Trpišovský.

"Skvěle mi pomohli kluci kolem mě. Taras (Kačaraba) a Aiham (Ousou) vyhráli spoustu soubojů. Hodně mi pomohli i Mandy (brankář Aleš Mandous) a Holi (záložník Tomáš Holeš). Hrozně moc jsme na sebe mluvili a zajišťovali se. Kluci mi to usnadnili," poznamenal Masopust.

Pochvaloval si, že Slavia hrála v Berlíně odvážně, přestože jí k postupu stačila remíza. "Zápas se odehrával tak, jak jsme předpokládali. Očekávali jsme, že budou chodit balony za naši obranu, kam budou nabíhat útočníci. Myslím, že jsme to skvěle pokrývali. Šli jsme do toho se záměrem, že to zkusíme rozhodnout. To se nám dařilo, dali jsme gól a vedli 1:0," uvedl Masopust.

"Bohužel za chvilku jsme inkasovali. Ale naší týmovostí a organizací jsme to zvládli a postoupili. Byl to hrozně těžký zápas. Jsme šťastní, že jsme to takto dohráli," doplnil osmadvacetiletý český reprezentant, který v Berlíně vedl Slavii z pozice kapitána.

Na sedmdesátitisícovém Olympijském stadionu se hrálo na nově položeném trávníku. "Dostal hodně zabrat. Nevím, před jak dlouhou dobou ho měnili. Vždy chvilku trvá, než se zakoření. Tráva byla měkčí, docela dost se to trhalo. Celé dopoledne i kus odpoledne sněžilo, což trávníku také určitě nemohlo," přemítal Masopust.

Pochvaloval si atmosféru na stadionu, kam po zpřísnění opatření proti koronaviru mohlo jen pět tisíc diváků včetně 250 hostujících fanoušků. "Jsme šťastní, že tady někteří fanoušci u toho byli. Patří jim poděkování. Bohužel je takováto doba, zase se to nějakým způsobem zhoršilo, platí přísná opatření," konstatoval Masopust.