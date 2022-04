Psychiatři: Děti čekají na termín i týdny, je nedostatek lůžek v nemocnicích

Praha - Děti s akutními psychickými potížemi čekají na termín v odborné ambulanci i tři nebo čtyři týdny, na běžné vyšetření i měsíce. Kvůli nedostatku lékařů není ani dostatek specializovaných lůžek, někdy tak končí i na běžných dětských odděleních nemocnic. Informace dnes zazněly na odborné konferenci v Senátu. Ministerstvo zdravotnictví se chce situací zabývat, v lednu ustavilo pracovní skupinu.

"Současný stav dětské psychiatrie je velmi vážný. Pacientům se nedostává dostatek péče, protože služby nejsou dostupné," popsal na tiskové konferenci Michal Goetz, který vede od konce loňského roku Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech na Táborsku.

Dětské duševní zdraví ještě zhoršila epidemie covidu-19 a další problémy může přinést válka na Ukrajině. V posledních letech stoupl počet dětí se sebevražednými myšlenkami, tvoří asi dvě třetiny hospitalizovaných na odděleních dětské psychiatrie. O několik stovek procent přibylo výjezdů zdravotnické záchranné služby k sebepoškozování dětí.

"Situace se bude dále zhoršovat, protože důsledky covidu, sociální izolace a trávení času na sociálních sítích mají velkou setrvačnost a budou nás provázet několik následujících let," popsal.

Do Česka navíc dorazilo více než 100.000 dětských uprchlíků z Ukrajiny, z nichž část může také potřebovat odbornou péči. "Máme velké obtíže strat se o děti, které tu už máme, tak se obávám, že s přísunem dalších dětí, leckdy traumatizovaných válkou nebo majících různé adaptační obtíže při začleňování do společnosti, se situace ještě podstatně zhorší," dodal.

Opařanské dětské psychiatrické nemocnici hrozil loni zánik, protože odešly do důchodu dvě tamní psychiatričky. Podobně jsou podle Goetze věkem lékařů ohrožena i další pracoviště. Atestovaných dětských psychiatrů je podle něj 180, z nich 86 v důchodovém věku a další se mu blíží. Nově vstupuje do praxe asi šest až sedm dětských psychiatrů za rok. Klinických psychologů je 981, z nich dětem se věnuje méně než desetina.

Právě zatraktivnění oboru pro studenty je podle odborníků jednou z cest, jak personální situaci zlepšit. Studenti lékařských fakult v prvním ročníků podle Goetze zájem o dětskou psychiatrii mají, ve výuce se jí ale věnuje málo času, takže postupně opadá. Navíc ubývá lůžek, tedy i míst, kde se mohou budoucí dětští psychiatři vzdělávat.

Finančně se pak psychiatrům podle něj vyplatí víc péče o dospělé. Za stejný čas zvládne dětský psychiatr méně pacientů, takže si i vydělá méně peněz. Nedostatek je tak jak lékařů u lůžek, tak kapacit ambulancí. Na běžné vyšetření dostávají pacienti termín i za několik měsíců.

"Lékaři v ambulancích říkají, že kvůli nedostatku míst na lůžkových odděleních, kam by takový pacient patřil, tak udržují v ambulantní péči i děti, na které by si jinak netroufli," dodal. Stav některých se tak může zhoršit natolik, že musí být přijaty na pohotovosti. "Jsou i hospitalizovaní na pediatriích, kde čekají na umístění na lůžko na dětskou psychiatrii, kde se jim teprve může dostat adekvátní péče. To nejen zatěžuje pediatrický systém, ale také to oddaluje zahájení léčby," dodal.

Potřeba je podle Goetze více pracovišť, kde se mohou budoucí dětští psychiatři vzdělávat. Nová by byla potřeba v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, kde dosud lůžková oddělení nejsou. Zdravotní pojišťovny by měly podle něj dětskou psychiatrii bonifikovat proti dospělé, což by vedlo ke zvýšení platů dětských psychiatrů.