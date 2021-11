Psychiatr z konzilia: Jsem v kontaktu se Zemanovou ošetřující lékařkou

Praha - Psychiatr Martin Anders, který je členem konzilia posuzujícího zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, je i mimo setkání konzilia v kontaktu s prezidentovou ošetřující lékařkou. V rozhovoru s ČTK dnes dále řekl, že dal k léčbě drobná doporučení, sám by postupoval velmi podobně, kdyby byl prezident jeho pacientem. Zeman se léčí od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) kvůli zhoršení svého chronického onemocnění. Podle konzilia se nemůže naplno věnovat pracovním povinnostem.

"ÚVN chtěla mít jistotu, že dělá všechno pro to, aby to dopadlo dobře, což chápu. Myslím, že zdravotní stav si to opravdu zasluhoval. Resultovalo z toho nějaké drobné doporučení, ale jinak si myslím, že kolegové postupují naprosto správně. To, co já vím, bych dělal velmi podobně," uvedl.

Domnívá se, že osloven byl proto, že je známý tím, že se zabývá přesahem tělesných onemocnění do oblasti duševního zdraví. Zároveň 15 let působil jako soudní znalec v oboru psychiatrie. "Šel jsem tam jako lékař, ne jako znalec ani jako soudce," dodal místopředseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

V konziliu vedeném bývalým rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, který je lékařskou specializací biochemik, jsou zástupci různých medicínských odborností od neurologů, specialistů na činnost jater, transplantace orgánů po rehabilitační lékaře a chirurgy. Oblast duševního zdraví kromě Anderse reprezentuje také klinický psycholog.

Konzilium se má podle Anderse scházet jednou měsíčně nebo častěji podle potřeby. "Já jsem v kontaktu s ošetřující lékařkou, takže s ní komunikuju i v mezidobí," doplnil.

Podle stanoviska zúčastněných lékařů z pátku minulého týdne prezidentův stav dál vyžaduje hospitalizaci a neumožňuje, aby se nyní naplno věnoval pracovním povinnostem. Podle Anderse ale není jasné, co přesně se "pracovními povinnostmi prezidenta" míní. "Bylo by dobré, aby to někdo definoval. Nikde nemáte napsáno, co všechno musí dělat člověk v této roli," řekl. Společnost by si to měla vyjasnit a do budoucna stanovit, co je nezbytné minimum.

Určit prognózu vývoje prezidentova zdravotního stavu je obtížné, bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo "obtížně léčebně ovlivnitelné", uvedlo konzilium. Nezbytná je podle něj také spolupráce pacienta. Chirurg Pavel Pafko, který je rovněž členem konzilia, v pátek serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že Zemanovi zůstává vyživovací sonda do žaludku. Řekl také, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu. Podle jeho informací by měl být hospitalizovaný ještě několik týdnů.