Psi v Norsku hynou na záhadnou nemoc

Oslo - Desítky psů v Norsku onemocněly v uplynulých týdnech neznámou chorobou a nejméně 23 z nich za krátkou dobu uhynulo. Informovala o tom dnes agentura AFP, podle níž veterináři zatím nevědí, zda psy postihl nakažlivý virus, bakterie nebo hynou například v důsledku otravy. Většina případů se vyskytla v oblasti metropole Oslo.

"V posledních týdnech se stejné příznaky - tedy průjem či zvracení s příměsí krve a celková slabost - objevily zhruba u 200 psů, z nichž asi 25 uhynulo," uvedl dnes podle AFP Norský veterinární ústav.

"Nemusí to nutně znamenat, že se jedná o stejnou nemoc, protože k těmto symptomům může vést řada různých chorob," řekl AFP mluvčí veterinárního ústavu Asle Haukaas.

Podle veterinářů je znepokojující, že nemoc postihla množství do té doby zdravých a silných psů. První případy byly hlášeny z metropole Oslo, později ale přišly obdobné zprávy z nejméně dalších 13 norských měst. Jeden pes byl přijat do veterinární nemocnice v sousedním Švédsku poté, co se zúčastnil výstavy v norském městě Trondheim, píše švédský tisk.

Norský veterinární úřad již podle zpravodajského serveru BBC News vyloučil běžné příčiny jako salmonela, jed na krysy nebo kampylobakterióza. Pitva u deseti uhynulých psů odhalila vážnou infekci zažívacího traktu, přičemž pět z nich mělo v těle abnormálně velké množství dvou bakterií Clostridium perfringens a Providencia alcalifaciens.

Majitelé psů jsou nervózní a někteří již v obavách z nákazy přestali venčit psy na veřejných prostranstvích. Veterinární ústav vyzval majitele, aby drželi psy na vodítku a zabránili tak kontaktu mezi zvířaty. Zrušeno bylo také několik kynologických výstav a akcí v zemi.